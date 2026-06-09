महिला विवाद में भड़की हिंसा, दो मासूम बच्चियों को हौज में फेंक मार डाला, धार मामले में 21 गिरफ्तार

Dhar Crime: जिले के राजोद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महिला संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच चल रही समझौता वार्ता विफल होने के बाद हिंसा भड़क उठी। आरोप है कि गांव में घुसे हमलावरों ने चार और पांच वर्ष की दो बच्चियों को उठाकर पानी के हौज में फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जबकि गांव में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही राजोद थाना पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने देर रात तक कार्रवाई करते हुए 21 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।