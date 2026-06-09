9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

महिला विवाद में भड़की हिंसा, दो मासूम बच्चियों को हौज में फेंक मार डाला, धार मामले में 21 गिरफ्तार

Dhar Crime: धार जिले के राजोद थाना क्षेत्र की दिल दहला देने वाली वारदात, महिला संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच समझौता वार्ता विफल हुई तो भड़की हिंसा, गांव में घुसे हमलावरों ने परिवार की मासूम बच्चियों को उठाकर पानी के हौज में फेंका, पुलिस ने अब तक 21 को गिरफ्तार किया

3 min read
Google source verification

धार

image

Sanjana Kumar

Jun 09, 2026

dhar crime

dhar crime: (photo patrika)

Dhar Crime: जिले के राजोद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महिला संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच चल रही समझौता वार्ता विफल होने के बाद हिंसा भड़क उठी। आरोप है कि गांव में घुसे हमलावरों ने चार और पांच वर्ष की दो बच्चियों को उठाकर पानी के हौज में फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जबकि गांव में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही राजोद थाना पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने देर रात तक कार्रवाई करते हुए 21 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

महिला विवाद से शुरू हुआ हंगामा, खूनी वारदात तक पहुंचा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत हनुमंत्या के सरपंच द्वारा एक विवाहित महिला को अपने साथ रखने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी मामले के समाधान के लिए सोमवार को महिला के ससुराल पक्ष और परिजन ग्राम जामपाड़ा पहुंचे थे। गांव के समीप एक मैदान में दोनों पक्षों के बीच समझौता बैठक आयोजित की गई थी, जहां विवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत और मोलभाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान सहमति नहीं बन पाई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

बात बिगड़ी तो गांव में घुसकर मचाया उत्पात

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामला सोमवार देर शाम का है, जब समझौता वार्ता विफल होने के बाद महिला पक्ष से जुड़े लोग गांव में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ मारपीट की, धारदार हथियार लहराए और हवाई फायरिंग भी की। अचानक हुए घटनाक्रम से गांव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी अफरा-तफरी के बीच आरोपियों ने गांव निवासी दिनेश कटारा की दो मासूम बेटियों को निशाना बनाया।

घर के बाहर खड़ी थीं बच्चियां, उठाकर हौज में फेंका

बताया जा रहा है कि 4 वर्षीय ऋषिका और 5 वर्षीय शिवानी घर के बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान कुछ आरोपियों ने उन्हें उठाया और पास स्थित पानी के हौज में फेंक दिया। जब तक परिजन और ग्रामीण कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी गांव में तोडफ़ोड़ और उत्पात मचाते हुए वहां से फरार हो गए।

वाहनों में तोड़फोड़, तूफान वाहन से भागे आरोपी

ग्रामीणों के अनुसार आरोपियों ने गांव और आसपास के मजरों में खड़े कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की। वारदात के बाद आरोपी एक तूफान वाहन में सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल बन गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए।

पुलिस ने घेराबंदी कर 21 आरोपियों को पकड़ा

घटना की सूचना मिलते ही राजोद थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में विशेष अभियान शुरू किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने देर रात पीछा कर करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी जारी है।

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी अलर्ट रखा गया है। मौके पर सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

हत्या, हिंसा और फायरिंग के एंगल पर जांच

पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कई बिंदुओं पर कर रही है। बच्चियों की मौत, मारपीट, तोडफ़ोड़, हवाई फायरिंग और आपराधिक षड्यंत्र सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की तैयारी चल रही है।

धार पटवारी 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ दबोचा

ये भी पढ़ें
Dhar Patwari Arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jun 2026 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / महिला विवाद में भड़की हिंसा, दो मासूम बच्चियों को हौज में फेंक मार डाला, धार मामले में 21 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धार पटवारी 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ दबोचा

Dhar Patwari Arrested
धार

भोजशाला में चुपके से प्रतिमा रखे जाने का मामला, परिसर में बढ़ाई गई चौकसी

Bhojshala Security
धार

भोजशाला में चुपके से स्थापित हुई अष्टधातु की वाग्देवी प्रतिमा ASI ने हटाई, सुरक्षा पर उठे सवाल

Vagdevi Ashtadhatu Idol
धार

भोजशाला पहुंचे हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह, कहा- ये हिंदुओं की दूसरी बड़ी जीत

Hyderabad MLA T Raja Singh visits Bhojshala worshipped Goddess Vagdevi mp news
धार

भोजशाला में पहली बार CM मोहन यादव ने की पूजा, मां वाग्देवी के दर्शन के बाद किए बड़े ऐलान

cm mohan yadav first pooja at bhojshala saraswati lok announcement mp news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.