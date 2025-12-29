परशुराम सेना ने ‘ग्रंथ’ जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने झपट्टा मारकर छीना! वीडियो वायरल

पूजन कार्यक्रम के दौरान सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और सामाजिक संस्कारों को संगठित व संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी से जुड़े पदाधिकारियों की कथित मानसिकता का विरोध करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाली किसी भी सोच को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में मंदिर के महंत, परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा, दुश्यंत सिंह, सवर्ण आर्मी के अध्यक्ष रिशेंद्र सिंह, विनीत शर्मा, बांके बिहारी, मंतोष, श्रीराम सेना के रोमी चौहान, कुलदीप तिवारी, अनुज दूरबार, आदित्य शास्त्री, राहुल गुर्जर, शुभम पचौरी, कुलदीप गुर्जर, सूर्याश दुबे, गोलू शुक्ला आदि मौजूद रहे। (MP News)