परशुराम सेना ने ‘ग्रंथ’ जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने झपट्टा मारकर छीना! वीडियो वायरल

Parshuram Sena try to burn Dhamma, last text written by babasahab ambedkar (फोटो- Patrika.com)
Parshuram Sena burns Dhamma Granth: भीम आर्मी और ब्राह्मण समाज के बीच चल रही तनातनी कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले शनिवार को भिंड में परशुराम सेना और हिंदू संगठनों ग्रंथ 'धम्म' को जलाने का प्रयास किया। फिर रविवार को शिवपुरी में भीम आर्मी द्वारा 'मनुस्मृति' को जलाने के विरोध में परसुराम सेना ने मनुस्मृति की पूजा की। (MP News)
भिंड के परेड चौराहे पर डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ 'धम्म' (Dhamma Granth of Ambedkar) को जलाने का प्रयास किया। परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष देवेश उर्फ सोने शर्मा ने जैसे ही ग्रंथ को आग लगाने का प्रयास किया, तभी सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर ने उसे छीन लिया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने भीम आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हिंदू देवी देवताओं पर का अपमान करने का आरोप लगाया।
परशुराम सेना के अध्यक्ष देवेश शर्मा ने कहा की भीम आर्मी (Bhim Army) द्वारा लगातार मनुस्मृति को जलाने के मामले सामने आ रहे है। प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में निरंकुश साबित हो रहा है। भीम आर्मी लगातार एक समाज को टारगेट के हमारे हिन्दू धर्म की मान्यताओं वाले ग्रंथ को अपमानित कर रहे है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
शिवपुरी जिले के खनियांधाना क्षेत्र में मनु स्मृति ग्रंथ को जलाने की घटना का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। रविवार को सवर्ण समाज, परशुराम सेना, श्रीराम सेना ने शहर के कुंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महर्षि मनु द्वारा रचित महाग्रंथ मनुस्मृति (Manusmriti) का विधिवत पूजन किया गया। परशुराम सेना के अध्यक्ष शर्मा ने कहा मनुस्मृति के माध्यम से देश, समाज और परिवार में संस्कारों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की स्थापना हुई है, जिन्हें बनाए रखना प्रत्येक सनातनी का दायित्व है।
पूजन कार्यक्रम के दौरान सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और सामाजिक संस्कारों को संगठित व संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी से जुड़े पदाधिकारियों की कथित मानसिकता का विरोध करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाली किसी भी सोच को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में मंदिर के महंत, परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा, दुश्यंत सिंह, सवर्ण आर्मी के अध्यक्ष रिशेंद्र सिंह, विनीत शर्मा, बांके बिहारी, मंतोष, श्रीराम सेना के रोमी चौहान, कुलदीप तिवारी, अनुज दूरबार, आदित्य शास्त्री, राहुल गुर्जर, शुभम पचौरी, कुलदीप गुर्जर, सूर्याश दुबे, गोलू शुक्ला आदि मौजूद रहे। (MP News)
