इनकम टैक्स अधिकारी बनकर धड़धड़ाते घर में घुसे, समेट ले गए 50 तोला सोना, 3 लाख कैश

अलमारी से जेवरात व नकद निकालने के बाद बदमाशों ने ठेकेदार राजकुमार मालवी और उनकी पत्नी कृष्णा मालवी को घर के ही एक कमरे में बंद कर दिया। दंपति को कमरे में बंद करने के साथ ही बदमाशों ने उनके मोबाइल भी ले लिए और फिर घर का ताला बाहर से लगाकर फरार हो गए। इसके बाद ठेकेदार राजकुमार मालवी ने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घर के बाहर लगे ताले को तोड़कर ठेकेदार व उनकी पत्नी को बाहर निकाला। ठेकेदार के घर हुई लूट का पता चलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घर का निरीक्षण किया। पुलिस को ठेकेदार के घर से ले जाए गए तीन मोबाइलों में से एक बायपास पर कचरे के ढेर के पास मिला है। पुलिस जल्द ही बदमाशों को पकड़ने की बात कह रही है।