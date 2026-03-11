‘मिस्टर जी…’ को भेजी आखिरी सेल्फी और मैसेज, बोली- ‘ मेरी शादी तुड़वा दी’

परिजनों के अनुसार युवती पाटीदार चौराहा स्थित एक निजी क्लीनिक में काम करती थी, जहां महेश प्रजापत नाम का युवक भी कार्यरत था। दोनों के बीच करीब चार साल से प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि युवती के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। यह बात उसने महेश को बताई थी। आरोप है कि महेश ने शादी का भरोसा दिलाते हुए युवती से कहा कि वह परिवार को मना कर दे और दो-तीन साल बाद वह उससे शादी करेगा। बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया, जिससे युवती गहरे तनाव में आ गई।