11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

‘मिस्टर जी…’ को भेजी आखिरी सेल्फी और मैसेज, बोली- ‘ मेरी शादी तुड़वा दी’

Crime news: घटना से पहले युवती ने गले में फंदा डालकर अपनी एक सेल्फी ली और प्रेमी को भेज दी।

2 min read
Google source verification

धार

image

Astha Awasthi

Mar 11, 2026

girl committed suicide

girl committed suicide (Photo Source - Patrika)

Crime news: शहर की अर्जुन कॉलोनी में दोपहर बाद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 24 वर्षीय युवती ने प्रेम संबंध में धोखा मिलने से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। मृतका शारदा पिता जोगडिय़ा शेरवाल घर के कमरे में अकेली थी, जबकि उसकी भाभी बाहर काम कर रही थीं। घर में भाई के छोटे बच्चे भी मौजूद थे। इसी दौरान बच्चे के रोने की आवाज सुनकर भाभी कमरे में पहुंची तो शारदा फांसी के फंदे पर लटकी मिली।

परिजनों ने तुरंत उसे नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने सुसाइड नोट, मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं। मामले में युवक की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

चार साल से था प्रेम संबंध

परिजनों के अनुसार युवती पाटीदार चौराहा स्थित एक निजी क्लीनिक में काम करती थी, जहां महेश प्रजापत नाम का युवक भी कार्यरत था। दोनों के बीच करीब चार साल से प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि युवती के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। यह बात उसने महेश को बताई थी। आरोप है कि महेश ने शादी का भरोसा दिलाते हुए युवती से कहा कि वह परिवार को मना कर दे और दो-तीन साल बाद वह उससे शादी करेगा। बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया, जिससे युवती गहरे तनाव में आ गई।

फांसी लगाने से पहले भेजी सेल्फी

घटना से पहले युवती ने गले में फंदा डालकर अपनी एक सेल्फी ली और प्रेमी को भेज दी। इसके साथ उसने एक भावुक संदेश भी लिखा, जिसमें अपने दर्द और टूटे भरोसे का जिक्र किया। युवती ने अपने मोबाइल में युवक का नंबर मिस्टर जी नाम से सेव कर रखा था। परिजनों को मोबाइल में दोनों के बीच हुई कई चैट भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस को मौके से दो पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवती ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।

जांच कर रहे हैं….

अर्जुन कॉलोनी में युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया गया है। सुसाइड नोट, मोबाइल चैटिंग सहित अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं। इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - दीपक सिंह चौहान, थाना प्रभारी कोतवाली धार

ये भी पढ़ें

ईरान-अमेरिका युद्ध: अब केवल 6 दिन का बचा LPG स्टॉक, 600 रुपए बढ़कर कालाबाजारी शुरू !
भोपाल
LPG Cylinder Crisis

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 05:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / ‘मिस्टर जी…’ को भेजी आखिरी सेल्फी और मैसेज, बोली- ‘ मेरी शादी तुड़वा दी’

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बनेगा 80 किमी लंबा फोरलेन, 50 से ज्यादा गांवों से गुजरेगा, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

four lane highway
धार

धार में बड़ी कार्रवाई, 18 थाना प्रभारियों की सुरक्षा में जेसीबी चलाकर जमींदोज किए मकान

JCB razes house in Dhar under police station in-charge's protection
धार

आंगन में बैठे थे नायब तहसीलदार, अचानक पीछे से बंदर ने काटा, 12 टांके आए

monkey attack Naib Tehsildar in badnawar dhar mp news
धार

MP में तहसीलदार और पुलिसकर्मियों पर हमला, विधायक के इशारे पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे; ग्रामीणों ने पथराव किया

dhar news
धार

कपड़ा व्यापारी के बेटे ने रचा इतिहास, UPSC में पक्षाल सेक्रेटरी की रैंक ‘AIR-8’

UPSC examination
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.