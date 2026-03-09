धार में बड़ी कार्रवाई, 18 थाना प्रभारियों की सुरक्षा में जेसीबी चलाकर जमींदोज किए मकान

Dhar- धार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर विधायक की जमीन मुक्त करा ली। जमीन विवाद के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को अतिक्रमण हटा दिया। यहां जबर्दस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभियान चलाकर कई मकान जमींदोज कर दिए गए। धामनोद थाना क्षेत्र के सिरसोदिया गांव में बीजेपी विधायक कालूसिंह ठाकुर और पड़ोसियों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद था। तीन दिन पूर्व जब प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए आई तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे टीआई, महिला आरक्षक और चौकीदार घायल हो गए थे। हिंसा की इस गंभीर वारदात को ध्यान में रखते हुए आज करीब 300 पुलिसकर्मियोें को मौके पर तैनात किया गया था। 18 थाना प्रभारियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।