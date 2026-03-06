कपड़ा व्यापारी के बेटे ने रचा इतिहास, UPSC में पक्षाल सेक्रेटरी की रैंक ‘AIR-8’

UPSC CSE 2025 Result: संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्‍ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में मध्यप्रदेश के स्टूडेंट्स ने भी कमाल दिखाया है। एमपी में धार जिले से होनहार युवा पक्षाल सेक्रेटरी ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल कर क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन किया है। रिजल्ट आने के बाद से ही उनके घर में खुशी का माहौल है। लोग आ-जा रहे है।