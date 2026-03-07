MP में तहसीलदार और पुलिसकर्मियों पर हमला, विधायक के इशारे पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे; ग्रामीणों ने पथराव किया

MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां धामनोद क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद छिड़ गया। यहां शनिवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा पथराव करने से धामनोद टीआई प्रवीण ठाकरे सहित कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि, तहसीलदार को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। मगर उनके और पुलिस के वाहन के कांच फूट गए हैं।