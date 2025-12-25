एमपी में मकान मालिक ने किराया मांगा तो किराएदार ने मार डाला, डेढ़ महीने बाद थी शादी

मनमानी कॉलोनी में रहने वाले 23 साल के अक्षय फूलवरे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा अक्षय फूलवरे के ही मकान में किराए से रहने वाला अनिल विश्वकर्मा है। किराएदार अनिल नशे का आदी है और काफी दिनों से किराया नहीं दे रहा था। बताया गया है कि 24 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक अक्षय फूलवरे तीसरी मंजिल स्थित अपने कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान दूसरी मंजिल पर आरोपी से आमना-सामना हुआ। किराया मांगने पर विवाद बढ़ा और गाली-गलौज के बीच आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर अक्षय के गले पर जानलेवा वार कर दिया।