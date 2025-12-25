25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

एमपी में मकान मालिक ने किराया मांगा तो किराएदार ने मार डाला, डेढ़ महीने बाद थी शादी

mp news: मकान मालिक की गला रेतकर हत्या करने के बाद आरोपी किराएदार ने शव को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।

2 min read
Google source verification

धार

image

Shailendra Sharma

Dec 25, 2025

dhar

landlord asked for rent tenant killed him (मृतक अक्षय व वो मकान जहां वारदात हुई)

mp news: मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र की मनमानी कॉलोनी में किराया विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। किराया मांगने गए मकान मालिक की किराएदार ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और शव को मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अनिल विश्वकर्मा (33) नशे का आदी है। जिस मकान मालिक की हत्या की गई है उसकी डेढ़ महीने बाद शादी होने वाली थी।

किराया मांगा तो मार डाला

मनमानी कॉलोनी में रहने वाले 23 साल के अक्षय फूलवरे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा अक्षय फूलवरे के ही मकान में किराए से रहने वाला अनिल विश्वकर्मा है। किराएदार अनिल नशे का आदी है और काफी दिनों से किराया नहीं दे रहा था। बताया गया है कि 24 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक अक्षय फूलवरे तीसरी मंजिल स्थित अपने कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान दूसरी मंजिल पर आरोपी से आमना-सामना हुआ। किराया मांगने पर विवाद बढ़ा और गाली-गलौज के बीच आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर अक्षय के गले पर जानलेवा वार कर दिया।

गला रेतने के बाद दूसरी मंजिल से नीचे फेंका

चाकू गले में लगने के कारण अक्षय घायल हो गया और इसके बाद आरोपी अनिल घायल अक्षय को घसीटते हुए दूसरी मंजिल की गैलरी में ले गया और वहां से नीचे फेंक दिया। ज्यादा खून बहने के कारण अक्षय की मौके पर ही मौत हो गई। रात करीब 11 बजे चीख-पुकार सुनकर बाहर आए लोगों ने खून से लथपथ शव देखा, जबकि ऊपर गैलरी में आरोपी हाथ में चाकू लिए खड़ा था।

शादी की शहनाइयों से पहले उठी अर्थी

मृतक अक्षय फूलवरे और उसके भाई अश्विन की डेढ़ महीने बाद शादी तय थी। अक्टूबर में सगाई हो चुकी थी और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदारों को न्यौते दिए जा चुके थे, कपड़े और कार्यक्रम तय हो चुके थे, लेकिन एक किराया विवाद ने खुशियों को मातम में बदल दिया। वहीं घटना के बाद मौके से फरा हुए आरोपी अनिल विश्वकर्मा को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 07:40 pm

Published on:

25 Dec 2025 07:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी में मकान मालिक ने किराया मांगा तो किराएदार ने मार डाला, डेढ़ महीने बाद थी शादी

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगर पालिका बनवाएगी शहर ने 60 सड़कें, पीआईसी के बैठक के बाद 2 ठेकेदारों की छुट्टी

dhar nagar palika pic meeting 60 roads construction mp news
धार

SIR सर्वे का पहला चरण पूरा, धार जिले में एक लाख 17 हजार 862 वोटरों के नाम काटे जाएंगे

Dhar district SIR survey is complete
धार

‘आदिवासी विरोधी नीतियों की पोषक और कार्पोरेट परस्त है सरकार’, जंगल कटाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress Protest
धार

आदिवासी अंचल को ऐतिहासिक सौगात, केंद्रीय मंत्री और CM करेंगे 306 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन

union minister jp nadda cm mohan yadav dhar medical college foundation stone development projects inauguration
धार

एमपी के धार में पुलिस अधिकारी की मौत, होटल पहुंचे वरिष्ठ अफसर

TI Karan Singh Rawat
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.