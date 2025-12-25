एमपी में मकान मालिक ने किराया मांगा तो किराएदार ने मार डाला, डेढ़ महीने बाद थी शादी

landlord asked for rent tenant killed him (मृतक अक्षय व वो मकान जहां वारदात हुई)
mp news: मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर के सेक्टर-1 थाना क्षेत्र की मनमानी कॉलोनी में किराया विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। किराया मांगने गए मकान मालिक की किराएदार ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और शव को मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अनिल विश्वकर्मा (33) नशे का आदी है। जिस मकान मालिक की हत्या की गई है उसकी डेढ़ महीने बाद शादी होने वाली थी।
मनमानी कॉलोनी में रहने वाले 23 साल के अक्षय फूलवरे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारा अक्षय फूलवरे के ही मकान में किराए से रहने वाला अनिल विश्वकर्मा है। किराएदार अनिल नशे का आदी है और काफी दिनों से किराया नहीं दे रहा था। बताया गया है कि 24 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक अक्षय फूलवरे तीसरी मंजिल स्थित अपने कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान दूसरी मंजिल पर आरोपी से आमना-सामना हुआ। किराया मांगने पर विवाद बढ़ा और गाली-गलौज के बीच आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर अक्षय के गले पर जानलेवा वार कर दिया।
चाकू गले में लगने के कारण अक्षय घायल हो गया और इसके बाद आरोपी अनिल घायल अक्षय को घसीटते हुए दूसरी मंजिल की गैलरी में ले गया और वहां से नीचे फेंक दिया। ज्यादा खून बहने के कारण अक्षय की मौके पर ही मौत हो गई। रात करीब 11 बजे चीख-पुकार सुनकर बाहर आए लोगों ने खून से लथपथ शव देखा, जबकि ऊपर गैलरी में आरोपी हाथ में चाकू लिए खड़ा था।
मृतक अक्षय फूलवरे और उसके भाई अश्विन की डेढ़ महीने बाद शादी तय थी। अक्टूबर में सगाई हो चुकी थी और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदारों को न्यौते दिए जा चुके थे, कपड़े और कार्यक्रम तय हो चुके थे, लेकिन एक किराया विवाद ने खुशियों को मातम में बदल दिया। वहीं घटना के बाद मौके से फरा हुए आरोपी अनिल विश्वकर्मा को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
