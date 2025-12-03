बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…

पीड़िता के मुताबिक पति की मौत के बाद भी डॉक्टर प्रफुल्ल भदौरिया उससे बातचीत करता रहा। कुच महीने पहले उसकी छोटी बहन की तबीयत खराब हुई तो वो इलाज कराने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर लेकर आई। यहां फिर से डॉक्टर प्रफुल्ल उसकी बहन का इलाज करते रहे। पीड़िता का आरोप है कि इन दो साल में डॉक्टर प्रफुल्ल भदौरिया ने कई बार उसके साथ घर ले जाकर रेप किया और शादी का झांसा देता रहा। कुछ समय पहले प्रफुल्ल ने मोबाइल फोन बंद कर दिया तब उसे अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। आरोपी डॉक्टर प्रफुल्ल भदौरिया अभी दिल्ली से पीजी कर रहा है जिसके बारे में मेडिकल कॉलेज से पुलिस जानकारी जुटा रही है।