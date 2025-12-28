‘मैं प्यार करता हूं…’ बोलकर मंगेतर को भेजीं तस्वीरें, शादी से पहले हुआ कांड

आरोपी की हरकतों से परेशान होकर युवती ने उससे संपर्क तोड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने फिर धमकाया और मिलने बुलाया। 23 दिसंबर को युवती के पहुंचने पर आरोपी ने उसका मोबाइल फोन लेकर मंगेतर को कॉल किया और पूरी बात बताई। साथ ही युवती और अपनी तस्वीरें भी मंगेतर व उसके परिजनों को भेज दीं, जिससे युवती की सगाई टूट गई। इसके बाद आरोपी ने भी युवती से शादी करने से इंकार कर दिया। घटना से मानसिक रूप से टूट चुकी युवती शुक्रवार रात गोरखपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।