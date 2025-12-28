28 दिसंबर 2025,

जबलपुर

‘मैं प्यार करता हूं…’ बोलकर मंगेतर को भेजीं तस्वीरें, शादी से पहले हुआ कांड

MP News: पुलिस के अनुसार 31 वर्षीय युवती की करीब सात माह पहले मेट्रोमोनियल ऐप के माध्यम से हवाबाग निवासी अमरजीत सिंह से पहचान हुई थी।

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Dec 28, 2025

matrimonial app

matrimonial app प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: मेट्रोमोनियल ऐप के जरिए पहचान बनाकर शादी का झांसा देने, बलात्कार करने और फिर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर युवती की सगाई तुड़वाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर गोरखपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 31 वर्षीय युवती की करीब सात माह पहले मेट्रोमोनियल ऐप के माध्यम से हवाबाग निवासी अमरजीत सिंह से पहचान हुई थी। आरोपी जनऔषधि केंद्र का संचालन करता है। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती से प्रेम जताया और शादी का भरोसा दिलाया। इसी भरोसे में उसने युवती को अपने घर बुलाया, जहां उसके साथ बलात्कार किया और तस्वीरें भी खींच लीं।

शादी की बात टालता रहा आरोपी

पीड़िता ने कई बार आरोपी से शादी को लेकर बात की, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और नवंबर माह में सगाई भी हो गई। यह जानकारी मिलते ही आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

तस्वीरें भेजने की धमकी देकर बुलाया

आरोप धमकी है कि आरोपी ने युवती को दी कि वह उसकी तस्वीरें मंगेतर को भेज देगा। डर के चलते युवती 19 दिसंबर को उससे पहुंची। आरोपी उसे सगड़ा होटल गोदावरी लॉन ले गय उसने जबरन बलात्कार किया। इसके बाद युवती की मांग में सिंदूर भरकर तस्वीरें खींच लीं और कहा कि वह उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा।

सगाई तुड़वाई, संपर्क भी तोड़ा

आरोपी की हरकतों से परेशान होकर युवती ने उससे संपर्क तोड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने फिर धमकाया और मिलने बुलाया। 23 दिसंबर को युवती के पहुंचने पर आरोपी ने उसका मोबाइल फोन लेकर मंगेतर को कॉल किया और पूरी बात बताई। साथ ही युवती और अपनी तस्वीरें भी मंगेतर व उसके परिजनों को भेज दीं, जिससे युवती की सगाई टूट गई। इसके बाद आरोपी ने भी युवती से शादी करने से इंकार कर दिया। घटना से मानसिक रूप से टूट चुकी युवती शुक्रवार रात गोरखपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

28 Dec 2025 06:09 pm

