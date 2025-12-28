जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ लाएगा भयानक ठंड, 2 दिन कोहरे का Alert

एमपी में इंदौर से ज्यादा ठंडा ग्वालियर रहा। इंदौर में 6.6 डिग्री, ग्वालियर में 6.2 डिग्री, उज्जैन में 8.5 डिग्री और जबलपुर में 7.2 डिग्री रहा। रीवा के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर राजगढ़ रहा। यहां तापमान 3.5 डिग्री रहा। इसके अलावा, पचमढ़ी में 3.8 डिग्री, नौगांव में 4.2 डिग्री, उमरिया में 4.5 डिग्री, खजुराहो में 4.8 डिग्री, मलाजखंड में 5.1 डिग्री, रायसेन में 5.6 डिग्री, शिवपुरी-मंडला में 6 डिग्री, दतिया में 6.3 डिग्री, दमोह में 6.8 डिग्री, सतना में 7.1 डिग्री, छिंदवाड़ा में 7.8 डिग्री, टीकमगढ़ में 8 डिग्री, गुना, सीधी-श्योपुर में 8.2 डिग्री, बैतूल में 8.5 डिग्री, रतलाम में 8.6 डिग्री, सागर-खंडवा में 9 डिग्री, खरगोन में 9.2 डिग्री, धार में 9.5 डिग्री और सिवनी में पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।