28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ लाएगा भयानक ठंड, 2 दिन कोहरे का Alert

MP Weather Update: तापमान में तीन दिन से गिरावट हो रही है। बीती रात का न्यूनतम तापमान एक डिग्री से अधिक नीचे गिरा।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Dec 28, 2025

MP Weather Update

MP Weather Update (Photo Source - Patrika)

MP Weather Update: साल के आखिरी सप्ताह में सर्दी का सितम और तीखा हो गया है। जबलपुर में रात का तापमान फिर एक बार 8 डिग्री से नीचे चला गया। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवा और वायुमंडल में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। दिन में भी सर्द हवा के चलते कंपकंपी छूटी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 दिसंबर के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके बाद हवा की दिशा बदलने से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

एक डिग्री से अधिक गिरा पारा

तापमान में तीन दिन से गिरावट हो रही है। बीती रात का न्यूनतम तापमान एक डिग्री से अधिक नीचे गिरा। यह नौ डिग्री से गिर कर 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। सीजन में तीसरी बार न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज हुआ। यह सामान्य से तीन डिग्री कम था। हालांकि, दिन में अधिकतम तापमान में ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ। यह 24.4 से हल्का बढ़कर 24.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य था। हवा में नमी 76 फीसदी दर्ज की गई।

जेट स्ट्रीम बढ़ा रही सर्दी

मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड के पीछे तकनीकी कारण बताए हैं। वर्तमान में उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर सब-ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हवा 232 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये तेज हवा वातावरण में ठंडक घोल रही है। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जो हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। गुजरात के ऊपर बने एक एंटी-साइक्लोन सिस्टम के कारण जबलपुर सम्भाग में हवा के पैटर्न में थोड़ा बदलाव है। इस कारण यहां तापमान में गिरावट देखी जा रही है।

जानें कहां कितना रहा तापमान

एमपी में इंदौर से ज्यादा ठंडा ग्वालियर रहा। इंदौर में 6.6 डिग्री, ग्वालियर में 6.2 डिग्री, उज्जैन में 8.5 डिग्री और जबलपुर में 7.2 डिग्री रहा। रीवा के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर राजगढ़ रहा। यहां तापमान 3.5 डिग्री रहा। इसके अलावा, पचमढ़ी में 3.8 डिग्री, नौगांव में 4.2 डिग्री, उमरिया में 4.5 डिग्री, खजुराहो में 4.8 डिग्री, मलाजखंड में 5.1 डिग्री, रायसेन में 5.6 डिग्री, शिवपुरी-मंडला में 6 डिग्री, दतिया में 6.3 डिग्री, दमोह में 6.8 डिग्री, सतना में 7.1 डिग्री, छिंदवाड़ा में 7.8 डिग्री, टीकमगढ़ में 8 डिग्री, गुना, सीधी-श्योपुर में 8.2 डिग्री, बैतूल में 8.5 डिग्री, रतलाम में 8.6 डिग्री, सागर-खंडवा में 9 डिग्री, खरगोन में 9.2 डिग्री, धार में 9.5 डिग्री और सिवनी में पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन
भोपाल
AIIMS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 05:24 pm

Published on:

28 Dec 2025 05:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ लाएगा भयानक ठंड, 2 दिन कोहरे का Alert

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं प्यार करता हूं…’ बोलकर मंगेतर को भेजीं तस्वीरें, शादी से पहले हुआ कांड

matrimonial app
जबलपुर

पैरों से फैला रहे थे ‘फिंगर’, पास खड़े थे कुत्ते… अचानक पहुंच गई खाद्य विभाग की टीम

food department
जबलपुर

MP वालों सावधान…. 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है बिजली!

Electricity prices increase by 10 percent 6044 crore loss mp news
जबलपुर

क्या एमपी को मिलेगा एक और जिला? सीएम ने दिया आश्वासन; रिपोर्ट के बाद फैसला

sihora news
जबलपुर

64 yogini mandir prohibited area encroachment removed 2026

64 yogini mandir
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.