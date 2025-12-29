जबलपुर में चाय पी रहे बीजेपी नेता की मौत, रौंदते चली गई तेज रफ्तार बेकाबू कार

बीजेपी नेता की तेज रफ्तार कार के रौंदने से मौत - demo pic-फोटो-पत्रिका
Jabalpur- मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक बीजेपी नेता की दुखद मौत हो गई है। वे दुकान पर चाय पी रहे थे तभी एक तेज रफ्तार बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए चली गई। हादसे में उनके एक साथी की भी मौत हो गई जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। कार एक्सीडेंट से मौके पर अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हो गई थी। चालक ने 3 से 4 बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर कार सहित चाय के टपरे में जा घुसा। मौके पर दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जबलपुर अमरकंटक रोड को जाम कर दिया।
जबलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर कुंडम थाना क्षेत्र के सदाफल बायपास पर रविवार शाम को यह दुर्घटना घटी। यहां एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। कई लोगों को रौंद दिया जिससे 4 से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है।
तेज रफ्तार एसयूवी इनोवा कार अमरकंटक की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि कुंडम की ओर आ रहे बाइक सवारों को बचाने के फेर में कार सड़क किनारे की चाय की गुमटी में घुस गई और यहां खड़े लोगों को रौंद दिया। इससे दो की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक महोबिया और आकाश विश्वकर्मा शामिल हैं।
हादसे में दो युवकों की मौत से लोग गुस्सा उठे। लोगों ने चक्काजाम कर दिया। इस बीच कुंडम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अमरकंटक की ओर जा रही एसयूवी इनोवा के चालक ने अचानक गाड़ी घुमाई जिससे वे चाय की गुमटी में जा घुसे। हादसे में दीपक और आकाश की मौत हो गई जिनके शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं। सदाफल से कुंडम की ओर आ रहे बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। कार के साथ ही बाइक की भी रफ्तार बहुत तेज थी।
