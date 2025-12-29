जबलपुर में चाय पी रहे बीजेपी नेता की मौत, रौंदते चली गई तेज रफ्तार बेकाबू कार

Jabalpur- मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक बीजेपी नेता की दुखद मौत हो गई है। वे दुकान पर चाय पी रहे थे तभी एक तेज रफ्तार बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए चली गई। हादसे में उनके एक साथी की भी मौत हो गई जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। कार एक्सीडेंट से मौके पर अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हो गई थी। चालक ने 3 से 4 बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर कार सहित चाय के टपरे में जा घुसा। मौके पर दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जबलपुर अमरकंटक रोड को जाम कर दिया।