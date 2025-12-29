29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर में चाय पी रहे बीजेपी नेता की मौत, रौंदते चली गई तेज रफ्तार बेकाबू कार

Jabalpur- कार हादसे में 2 की मौत, कई घायल, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

deepak deewan

Dec 29, 2025

बीजेपी नेता की तेज रफ्तार कार के रौंदने से मौत

बीजेपी नेता की तेज रफ्तार कार के रौंदने से मौत - demo pic-फोटो-पत्रिका

Jabalpur- मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक बीजेपी नेता की दुखद मौत हो गई है। वे दुकान पर चाय पी रहे थे तभी एक तेज रफ्तार बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए चली गई। हादसे में उनके एक साथी की भी मौत हो गई जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। कार एक्सीडेंट से मौके पर अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित हो गई थी। चालक ने 3 से 4 बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर कार सहित चाय के टपरे में जा घुसा। मौके पर दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जबलपुर अमरकंटक रोड को जाम कर दिया।

जबलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर कुंडम थाना क्षेत्र के सदाफल बायपास पर रविवार शाम को यह दुर्घटना घटी। यहां एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। कई लोगों को रौंद दिया जिससे 4 से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है।

युवा मोर्चा पूर्व उपाध्यक्ष दीपक महोबिया की मौत

तेज रफ्तार एसयूवी इनोवा कार अमरकंटक की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि कुंडम की ओर आ रहे बाइक सवारों को बचाने के फेर में कार सड़क किनारे की चाय की गुमटी में घुस गई और यहां खड़े लोगों को रौंद दिया। इससे दो की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक महोबिया और आकाश विश्वकर्मा शामिल हैं।

इनोवा के चालक ने अचानक गाड़ी घुमाई जिससे वे चाय की गुमटी में जा घुसे

हादसे में दो युवकों की मौत से लोग गुस्सा उठे। लोगों ने चक्काजाम कर दिया। इस बीच कुंडम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अमरकंटक की ओर जा रही एसयूवी इनोवा के चालक ने अचानक गाड़ी घुमाई जिससे वे चाय की गुमटी में जा घुसे। हादसे में दीपक और आकाश की मौत हो गई जिनके शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं। सदाफल से कुंडम की ओर आ रहे बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। कार के साथ ही बाइक की भी रफ्तार बहुत तेज थी।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर में चाय पी रहे बीजेपी नेता की मौत, रौंदते चली गई तेज रफ्तार बेकाबू कार

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं प्यार करता हूं…’ बोलकर मंगेतर को भेजीं तस्वीरें, शादी से पहले हुआ कांड

matrimonial app
जबलपुर

जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ लाएगा भयानक ठंड, 2 दिन कोहरे का Alert

MP Weather Update
जबलपुर

पैरों से फैला रहे थे ‘फिंगर’, पास खड़े थे कुत्ते… अचानक पहुंच गई खाद्य विभाग की टीम

food department
जबलपुर

MP वालों सावधान…. 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है बिजली!

Electricity prices increase by 10 percent 6044 crore loss mp news
जबलपुर

क्या एमपी को मिलेगा एक और जिला? सीएम ने दिया आश्वासन; रिपोर्ट के बाद फैसला

sihora news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.