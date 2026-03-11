LPG Shortage: तेल कंपनियों ने रोकी नीले सिलेंडर की सप्लाई, घरेलू के लिए भी हाहाकार

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। एलपीजी की आपूर्ति घरेलू उपयोग के लिए ही सुरक्षित रखी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बीत जाने के बाद स्वीकार की जाएगी। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी व्यावसायिक इकाई जैसे होटल, मॉल या औद्योगिक क्षेत्रों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल नहीं की जाएगी। लेकिन, हकीकत में घरेलू सिलेंडर की भी किल्लत हो गई। कई एजेंसी वालों का कहना है कि उनके यहां कंपनी से ही सिलेंडर नहीं आ रहे हैं। इसलिए ग्राहकों के यहां डिलेवरी नहीं की जा रही।