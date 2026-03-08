भाई ने की दोस्त की हत्या, बहन ने देख लिया और कमरे में चली गई फिर….

mp news jabalpur crime
MP News: जबलपुर जिले के मझौली में भाई को युवक की हत्या करते देख शुक्रवार को बहन ने फंदे पर लटककर जान दे दी। पुलिस ने शव का पीएम कराया है। जांच में सामने आया है कि युवती और मृतक की दोस्ती थी। इससे आरोपी उससे रंजिश रखता था।
पुलिस ने बताया कि खबरा गांव निवासी सुंदर सिंह गोंड के बेटे अर्जुन सिंह गोंड उर्फ अज्जू (24) की मयंक सेन से रजिश थी। धुरेड़ी के दिन बुधवार को अर्जुन बाइक से कहीं जा रहा था। पडुआ पिपरिया के पास मयंक ने उसे रोका और रंजिश के चलते अभद्रता की। अर्जुन के विरोध करने पर मयंक ने उसके सिर के पीछे कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने सुंदर सिंह की रिपोर्ट पर मयंक पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को मयंक की मां पहुआ निवासी मीरा बाई सेन किसी काम से बाहर गई थी। घर पर बेटी साक्षी (20) अकेली थी। मीरा वापस लौटी तो बेटी को फंदे पर लटका देख पुलिस को सूचना दी।
अर्जुन और युवती के बीच दोस्ती थी। पुलिस ने बताया कि मयंक ने अर्जुन की उस वक्त हत्या की थी, जिस वक्त वह उसके घर के सामने से गुजर रहा था। गांव में यह भी चर्चा है कि वारदात को युवती ने देखा था।
आरोपी मयंक की बहन साक्षी है। चर्चा है कि युवती ने भाई को अर्जुन की हत्या करते देखा था। मामले की जांच की जा रही है।- नेहरू खण्डाते, टीआई मझौली
