भाई ने की दोस्त की हत्या, बहन ने देख लिया और कमरे में चली गई फिर….

पुलिस ने बताया कि खबरा गांव निवासी सुंदर सिंह गोंड के बेटे अर्जुन सिंह गोंड उर्फ अज्जू (24) की मयंक सेन से रजिश थी। धुरेड़ी के दिन बुधवार को अर्जुन बाइक से कहीं जा रहा था। पडुआ पिपरिया के पास मयंक ने उसे रोका और रंजिश के चलते अभद्रता की। अर्जुन के विरोध करने पर मयंक ने उसके सिर के पीछे कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने सुंदर सिंह की रिपोर्ट पर मयंक पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को मयंक की मां पहुआ निवासी मीरा बाई सेन किसी काम से बाहर गई थी। घर पर बेटी साक्षी (20) अकेली थी। मीरा वापस लौटी तो बेटी को फंदे पर लटका देख पुलिस को सूचना दी।