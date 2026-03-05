12 से 18 इंच के ‘विंडो कूलर’ की मची धूम, ब्रांडेड से सस्ता और टिकाऊ

शहर में छोटी-बड़ी करीब 500 से अधिक इकाइयों में टीन कूलर और उसके पार्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इन इकाइयों में कूलर की टंकी, कवर और फ्रंट शीट सहित अन्य हिस्सों का निर्माण होता है। स्थानीय स्तर पर बने कूलर कीमत के मामले में ब्रांडेड कूलरों की तुलना में सस्ते पड़ते हैं, इसलिए इनकी मांग लगातार बनी रहती है। गोहलपुर, रद्दी चौकी और अधारताल क्षेत्र में विंडो कूलर के निर्माण की बड़ी इकाइयां संचालित हो रही हैं।