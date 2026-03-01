7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

बुलडोजर एक्शन, 715 परिवार होंगे विस्थापित, परीक्षा-शादी वाले घरों को मोहलत

mp news: राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को खाली कराकर बुलडोजर चलाया।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Mar 07, 2026

jabalpur

Bulldozer Action madan mahal hill encroachment demolition 715 families relocated

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में मदनमहल पहाड़ी पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरु हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में आया और राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमले ने यहां पहले अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को खाली कराया और फिर उन पर बुलडोजर चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मदन महल की पहाड़ी से हटाए जा रहे लोगों को तेवर ग्राम में विस्थापित किया जा रहा है। वहां लोगों को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

715 परिवार होंगे विस्थापित

मदन महल की पहाड़ी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की जा रही है। यहां करीब 21 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने 715 मकानों को चिन्हित किया है जिनके मकान तोड़कर उन्हें तेवर गांव में विस्थापित किया जाना है। शनिवार सुबह अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझाईश देकर शांत करा दिया।

परीक्षा-शादी वाले घरों को मोहलत

जिन घरों में शादी है या फिर जिनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं उन्हें थोड़ी राहत दी गई है। शादी होने और परीक्षा खत्म होने के बाद इन मकानों में रह रहे लोगों को विस्थापित किया जाएगा। एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि मदनमहल पहाड़ी पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पुरवा क्षेत्र से शुरू की गई है। पिछले कई दिनों से मुनादी कराकर यहां के लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने बताया कि जो सर्वे हुआ है और उसमें जिनके भी नाम आए हैं उन्हें विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

आखिरी पेपर देकर निकल रहे 10वीं के छात्र की परीक्षा केन्द्र के गेट पर हत्या
दमोह
damoh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 09:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / बुलडोजर एक्शन, 715 परिवार होंगे विस्थापित, परीक्षा-शादी वाले घरों को मोहलत

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोर्ट ने MP के मंत्री से पूछा-आप पर केस दर्ज करने के आदेश क्यों न दें? तिरंगे के अपमान से जुड़ा है मामला

mp news court asked minister Uday Pratap Singh Why should not we order a case against you
जबलपुर

इन ‘5 कारणों’ से फैटी हो जाता है आपका लीवर, 40% यंग लोग हो रहे शिकार

Fatty liver disease
जबलपुर

12 से 18 इंच के ‘विंडो कूलर’ की मची धूम, ब्रांडेड से सस्ता और टिकाऊ

Window Cooler
जबलपुर

ठायं-ठायं लगीं दो गोलियां, फिर भी नहीं मानी हार, मार गिराए तीन सैनिक

Subedar Major and Honorary Captain Sanjay Kumar
जबलपुर

रेलवे भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, परीक्षा पास की किसी ने नौकरी कर रहा कोई और, बस यहां चूक कर गए

Railway Recruitment Fraud
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.