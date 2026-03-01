बुलडोजर एक्शन, 715 परिवार होंगे विस्थापित, परीक्षा-शादी वाले घरों को मोहलत

जिन घरों में शादी है या फिर जिनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं उन्हें थोड़ी राहत दी गई है। शादी होने और परीक्षा खत्म होने के बाद इन मकानों में रह रहे लोगों को विस्थापित किया जाएगा। एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि मदनमहल पहाड़ी पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पुरवा क्षेत्र से शुरू की गई है। पिछले कई दिनों से मुनादी कराकर यहां के लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने बताया कि जो सर्वे हुआ है और उसमें जिनके भी नाम आए हैं उन्हें विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।