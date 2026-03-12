12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

MP के 14 गांवों के नीचे मिला अकूत खजाना, सरकार को भर-भर के मिलेगा राजस्व

MP: मध्य प्रदेश को मिली खुशखबरी, सरकार का भरेगा खजाना, तीन तहसीलों के 14 गांवों की जमीन में मिला लौह अयस्क का अकूत भंडार, नीलामी शुरू

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Mar 12, 2026

MP Iron ore reserve

MP Iron ore reserve(photo: patrika creative)

MP: मध्य प्रदेश के करीब 15 जिलों में छोटे-बड़े स्तर पर आरयन ओर (लौह अयस्क) के ब्लॉक के बीच जबलपुर से अच्छी खबर है। यहां तीन तहसील मझौली, सिहोरा और पनागर में चार जगह आयरन ओर का बड़ा ब्लॉक मिला है। इसका रकबा 1081 हेक्टेयर है। सबसे बड़ा 936 हेक्टेयर का ब्लॉक मझौली के दर्शनी में मिला है। यह पहला मौका है, जब इतने बड़े क्षेत्र में लौह अयस्क मिला है। जबलपुर व कटनी की वर्तमान खदानें 20 से 35 हेक्टेयर की हैं। यहां से चीन तक लौह अयस्क भेजा जा चुका है। अब नए ब्लॉक मिलने के बाद प्रदेश का राजकोष और मजबूत होगा।

संचालक को भेजी गई रिपोर्ट

आयरन ओर व मैग्नीज का रकबा मझौली, सिहोरा, पनागर तहसील के 14 गांवों में है। सिहोरा के झीटी और कोड़ामुकुर में 86 हेक्टेयर का ब्लॉक है। मझौली के खुड़ावल में आयरन ओर, लैटराइट व मैग्नीज का रकबा 11, पनागर के कटैया में दोनों खनिज 49 हेक्टेयर में फैले हैं। तीनों का रकबा 1000 हेक्टेयर है। नीलामी प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू की है।

फैक्ट फाइल

- प्रदेश में जबलपुर आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक।

- 03 साल पहले भी सिहोरा और पनागर में कुछ ब्लॉक मिले थे।

- इनमें 10 लाख टन से अधिक आयरन ओर होने का अनुमान।

- अभी 42 छोटी-बड़ी खदानें, इनमें 35 आयरन ओर की हैं।

मुख्यालय भेजी है रिपोर्ट

जिले में 4 जगह आयरन ओर, मैग्नीज, लैटराइट का ब्लॉक मिला है। रकबा 1081 हेक्टेयर है। ब्लॉक क्षेत्र की भूमि सीमांकन किया जा रहा है। रिपोर्ट मुख्यालय भेजी है।

-एके राय, खनिज अधिकारी जबलपुर

ये भी पढ़ें

MP में 6 साल में 2.7 लाख महिलाएं और लड़कियां गायब, NCRB Report में देश का डरावना सच
Patrika Special News
Missing Girls Women in India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 09:00 am

Published on:

12 Mar 2026 08:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP के 14 गांवों के नीचे मिला अकूत खजाना, सरकार को भर-भर के मिलेगा राजस्व

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Shortage: तेल कंपनियों ने रोकी नीले सिलेंडर की सप्लाई, घरेलू के लिए भी हाहाकार

Hotel and restaurant operators facing difficulties due to LPG Shortage US-Iran war MP News
जबलपुर

खाते से 1 लाख की ठगी, बैंक का योनो एप भेजा, लिंक पर क्लिक करते ही खाता खाली

Cyber Crime
जबलपुर

भाई ने की दोस्त की हत्या, बहन ने देख लिया और कमरे में चली गई फिर….

mp news jabalpur crime
जबलपुर

बुलडोजर एक्शन, 715 परिवार होंगे विस्थापित, परीक्षा-शादी वाले घरों को मोहलत

jabalpur
जबलपुर

कोर्ट ने MP के मंत्री से पूछा-आप पर केस दर्ज करने के आदेश क्यों न दें? तिरंगे के अपमान से जुड़ा है मामला

mp news court asked minister Uday Pratap Singh Why should not we order a case against you
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.