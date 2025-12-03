एमपी में भाजपा नेता के भाई की होटल पर छापा, दिनभर चली जांच

इंदौर के कनाड़िया रोड तिराहे पर स्थित रामी तरंग होटल पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। आयकर विभाग होटल संचालित करने वाले समूह रामी इंटरेशनल की कर चोरी की आशंका में जांच कर रहा है। बता दें कि इंदौर में इस होटल का संचालन झंवरलाल कुमावत करते हैं जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नानूराम कुमावत के भाई है। बीते महीनों में ही इंदौर में रामी तरंग नाम से होटल खोला गया है।