एमपी में भाजपा नेता के भाई की होटल पर छापा, दिनभर चली जांच

प्रतीकात्मक तस्वीर
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक भाजपा नेता के परिवार से जुड़े होटल पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। बुधवार को महाराष्ट्र से आयकर विभाग (Income Tax) की टीम इंदौर पहुंची और सुबह से लेकर शाम तक दस्तावेजों की जानकारी जुटाती रही। बताया जा रहा है कि कुछ अधिकारी भाजपा नेता के घर भी पहुंचे। होटल रामी तरंग पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की है।
इंदौर के कनाड़िया रोड तिराहे पर स्थित रामी तरंग होटल पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। आयकर विभाग होटल संचालित करने वाले समूह रामी इंटरेशनल की कर चोरी की आशंका में जांच कर रहा है। बता दें कि इंदौर में इस होटल का संचालन झंवरलाल कुमावत करते हैं जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नानूराम कुमावत के भाई है। बीते महीनों में ही इंदौर में रामी तरंग नाम से होटल खोला गया है।
बताया गया है कि रामी समूह के देशभर में संचालित होटलों में इनकम टैक्स की जांच चल रही है और इसी सिलसिले में इंदौर में रामी समूह से जुड़े तरंग होटल भी जांच करने इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। भाजपा नेता नानूराम कुमावत का कहना है कि सामान्य पूछताछ होटल को लेकर हुई है। आयकर की कार्रवाई में व्यक्तिगत रूप से मेरा या परिवार का कोई लेना-देना नहीं है।
