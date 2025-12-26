इंदौर की सड़कों में दौड़ेंगी 150 नई बसें, पीएम ई-बस सेवा होगी शुरु

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बिगड़ी हुई लोक परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए नए साल की शुरुआत में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (AiCTSL) की वर्ष 2026 की पहली बोर्ड बैठक 3 जनवरी को होगी, जिसमें बंद पड़ी सिटी बसों को दोबारा सड़कों पर उतारने और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत मिलने वाली नई बसों के संचालन को लेकर अहम निर्णय लिए जाएंगे। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इंदौर को करीब 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। इनके लिए चार्जिंग स्टेशन तेजी से तैयार किए जा रहे है। बसें मिलते ही इन्हें उन रूटों पर चलाया जाएगा, जहां लंबे समय से बस सेवा बंद या बेहद कमजोर है।