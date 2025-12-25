एमपी में स्टेट लेवल चेस प्लेयर ने बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद दी जान

मृतका जागृति देवास की रहने वाली थी और उज्जैन के एमआईटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वह राज्य स्तरीय शतरंज खिलाड़ी भी थी। उसके परिजन ने बताया कि जागृति काफी होनहार छात्रा थी । बताया गया है कि जागृति बॉयफ्रेंड हर्ष से मिलने उज्जैन से इंदौर आई थी। दोनों सांई कृपा कॉलोनी में एक कमरे में थे। यहां दोनों के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद की बात भी सामने आई है। प्रारंभिक पूछताछ में हर्ष ने बताया कि विवाद के बाद वो कमरे से बाहर चला गया था और जब वापस लौटा तो जागृति को फांसी के फंदे पर झूलता पाया। जागृति के परिजन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो हर्ष से मिलने के लिए इंदौर आई थी।