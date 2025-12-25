एमपी में स्टेट लेवल चेस प्लेयर ने बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद दी जान

state level chess player jaagrti death indore boyfriend room
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती का नाम जागृति है जो कि देवास की रहने वाली थी और उज्जैन में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड हर्ष से मिलने के लिए उज्जैन से इंदौर आई थी। बताया गया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था और उसी के बाद जागृति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की सांई कृपा कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक वहां रहने वाले हर्ष नाम के युवक के कमरे में उसकी गर्लफ्रेंड जागृति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब हर्ष कमरे पर पहुंचा तो जागृति फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, उसने तुरंत फांसी के फंदे से जागृति को नीचे उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचा जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर प्रेमी हर्ष को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।
मृतका जागृति देवास की रहने वाली थी और उज्जैन के एमआईटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वह राज्य स्तरीय शतरंज खिलाड़ी भी थी। उसके परिजन ने बताया कि जागृति काफी होनहार छात्रा थी । बताया गया है कि जागृति बॉयफ्रेंड हर्ष से मिलने उज्जैन से इंदौर आई थी। दोनों सांई कृपा कॉलोनी में एक कमरे में थे। यहां दोनों के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद की बात भी सामने आई है। प्रारंभिक पूछताछ में हर्ष ने बताया कि विवाद के बाद वो कमरे से बाहर चला गया था और जब वापस लौटा तो जागृति को फांसी के फंदे पर झूलता पाया। जागृति के परिजन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो हर्ष से मिलने के लिए इंदौर आई थी।
