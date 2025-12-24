24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

10 पुलिसवालों के साथ साइबर फ्रॉड ! APK फाइल लोड करते ही फोन हैक

MP News: एपीके फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ने लगे है। अब पुलिसकर्मी भी इसका शिकार बन रहे हैं। हाल ही में तीन थानों में पदस्थ पुलिसकर्मियों के पास ई-चालान नाम से आई एपीके फाइल डाउनलोड होते ही फोन हैक होने लगे। कोई बड़ी ठगी होती, इसके पहले पुलिसकर्मियों ने खुद की निजी जानकारी को [&hellip;]

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 24, 2025

Cyber ​​fraud

Cyber ​​fraud प्रतिकात्मक फोटो Photo Source- freepik)

MP News: एपीके फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ने लगे है। अब पुलिसकर्मी भी इसका शिकार बन रहे हैं। हाल ही में तीन थानों में पदस्थ पुलिसकर्मियों के पास ई-चालान नाम से आई एपीके फाइल डाउनलोड होते ही फोन हैक होने लगे। कोई बड़ी ठगी होती, इसके पहले पुलिसकर्मियों ने खुद की निजी जानकारी को सुरक्षित कर लिया। ये फाइल विवाह कार्ड, ग्रीटिंग्स और चालान के रूप में लोगों के मोबाइल में पहुंच रही है।

एडिशनल डीसीपी (क्राइम ब्रांच) राजेश दंडोतिया ने बताया, एपीके फ्रॉड आजाद नगर, लसूड़िया व चंदन नगर थाना के 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ हुआ। उन्होंने एपीके डाउनलोड की और उनका वाट्सऐप हैक हो गया। बाद में उनके ही नंबर से अन्य लोगों को ई चालान के मैसेज गए। इस फाइल से मोबाइल हैक हो सकते हैं।

इस तरह लोग हो रहे शिकार…

केस-1: एक सीनियर सिटीजन ने पुलिस को शिकायत कर बताया था कि उन्होंने बैंक से एफडी कराने के लिए गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकाला। बैंक की जगह ठग के नंबर पर कॉल चला गया। ठग ने बैंक अधिकारी बनकर बात की व उनके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड करवा दी। उनके खाते से 9.30 लाख रुपए उड़ा दिए गए।

केस-2: अक्टूबर में फरियादी संजय ने बताया कि अनजान नंबर से कॉल आया। कहा कि आपके बैंक के क्रेडिट कार्ड पर एक सर्विस एक्टिवेट की है, जिसका शुल्क 1460 रुपए है। इस सर्विस को बंद करने को आपके मोबाइल पर एक एपीके भेजी जा रही है। इस पर क्लिक कर उक्त सर्विस बंद कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। उनके खाते से 30 हजार उड़ गए।

एक्सपर्ट व्यू: राजेश वंडोतिया, एडिशनल डीसीपी, क्राइम ब्रांच

बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

-अनजान एपीके डाउनलोड करते ही आपके फोन का डेटा, गैलरी, कॉन्टेक्ट और लोकेशन तक चोरी हो सकते हैं।

-कई फर्जी एपीके से कैमरा और माइक्रोफोन का गलत इस्तेमाल कर जासूसी की जा सकती है।

-एपीके से बैंकिंग ऐप, यूपीआइ, ओटीपी और पासवर्ड हैक होने का गंभीर खतरा रहता है।

-गलती से एपीके डाउनलोड हो जाए तो फोन को तुरंत एरोप्लेन मोडपर डालें और इंटरनेट बंद कर दें। संदिग्ध एपीके को तुरंत अनइंस्टॉल करें और फोन रिस्टार्ट करें।

-मोबाइल में एंटी-वायरस या सिक्योरिटी स्कैन जरूर चलाएं।

-खतरा ज्यादा लगे तो जरूरी डेटा का बैकअप लेकर फोन फॉर्मेट और फैक्ट्री रीसेट करें।

-सभी बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया पासवर्ड बदलें और 1930 या नजदीकी साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 10 पुलिसवालों के साथ साइबर फ्रॉड ! APK फाइल लोड करते ही फोन हैक

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बंद सिम’ से मिनटों में खाली हो जाएगा खाता, नए तरीके से हो रही धोखाधड़ी !

Cyber criminals
इंदौर

सरकारी बस सेवा का ‘लोगो’ बनाओ, 5 लाख का इनाम पाओ

government bus service
इंदौर

जे.पी नड्डा के सामने भाजपाइयों का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री बोले- 2047 तक हम विकसित भारत देखेंगे

MP News
इंदौर

सबसे स्वच्छ शहर में सेहत पर चूहों का खतरा, 7 महीने में 1094 रेट बाइटिंग के, अस्पतालों में लगी भीड़

Indore News Rat bite case
इंदौर

डॉ. महक भंडारी ने दिखाया कमाल, होटल से हॉस्पिटल में की टेली रोबोटिक सर्जरी

MP's Dr. Mahak Bhandari performs live robotic surgery
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.