10 पुलिसवालों के साथ साइबर फ्रॉड ! APK फाइल लोड करते ही फोन हैक

MP News: एपीके फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ने लगे है। अब पुलिसकर्मी भी इसका शिकार बन रहे हैं। हाल ही में तीन थानों में पदस्थ पुलिसकर्मियों के पास ई-चालान नाम से आई एपीके फाइल डाउनलोड होते ही फोन हैक होने लगे। कोई बड़ी ठगी होती, इसके पहले पुलिसकर्मियों ने खुद की निजी जानकारी को सुरक्षित कर लिया। ये फाइल विवाह कार्ड, ग्रीटिंग्स और चालान के रूप में लोगों के मोबाइल में पहुंच रही है।