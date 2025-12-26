AI ने छीनी नौकरी तो ‘बंटी-बबली’ बनकर कर डाला कांड, 18 साल का ग्राफिक डिजाइनर और NEET स्टूडेंट गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

पुलिस की पूछताछ में लड़के ने खुलासा किया कि वह एक IT कंपनी में पार्ट-टाइम ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करता था। लेकिन कंपनी ने AI टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद उसकी नौकरी छीन ली। इसके बाद घर-परिवार चलाने में मुश्किलें आने लगीं। आर्थिक तंगी से परेशान दोनों ने अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी स्टारर 2005 की हिट फिल्म 'बंटी और बबली' देखकर चोरी की साजिश रची और ज्वैलरी की शॉप से 16.17 लाख के सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। DCP के मुताबिक, 'आरोपियों ने गहने बेचने की कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने उन्हें बच्चा समझकर सही दाम नहीं दिए। इसलिए उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बेचने का प्लान बनाया था।'