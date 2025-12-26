AI ने छीनी नौकरी तो ‘बंटी-बबली’ बनकर कर डाला कांड, 18 साल का ग्राफिक डिजाइनर और NEET स्टूडेंट गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

MP News Indore Crime(photo:X)
MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक 18 साल के ग्राफिक डिजाइनर ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया, जिसने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म बंटी और बबली की याद दिला दी। दोनों एक ज्वैलरी शॉप से लाखों के सोना-चांदी के गहने ले उड़े। पुलिस ने दोनों को राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने खुलासा भी किया कि वारदात को अंजाम देने से पहले उन्होंने बंटी-बबली देखी और उससे प्रेरित होकर ही इस घटना को अंजाम दिया।
मामला 22 दिसंबर की रात इंदौर के रऊ इलाके का है, जो अब सामने आया है। वारदात को अंजाम देकर दोनों कई दिन फरारी काटी। अब पुलिस ने दोनों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) श्रीकृष्ण लालचंदानी ने बताया कि दोनों आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं और बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं।
पुलिस की पूछताछ में लड़के ने खुलासा किया कि वह एक IT कंपनी में पार्ट-टाइम ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करता था। लेकिन कंपनी ने AI टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद उसकी नौकरी छीन ली। इसके बाद घर-परिवार चलाने में मुश्किलें आने लगीं। आर्थिक तंगी से परेशान दोनों ने अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी स्टारर 2005 की हिट फिल्म 'बंटी और बबली' देखकर चोरी की साजिश रची और ज्वैलरी की शॉप से 16.17 लाख के सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। DCP के मुताबिक, 'आरोपियों ने गहने बेचने की कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने उन्हें बच्चा समझकर सही दाम नहीं दिए। इसलिए उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बेचने का प्लान बनाया था।'
पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर दोनों को ट्रेस किया। इंदौर का सनसनीखेज यह मामला AI के बढ़ते प्रभाव से नौकरी गंवाने वाले युवाओं की परेशानी को भी उजागर करता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
