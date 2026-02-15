60 फीट चौड़ी सड़क के लिए टूटेंगे 350 मकान, नोटिस जारी

गजट नोटिफिकेशन होते ही लंबे समय से अटके पड़े चंदन नगर टू कालानी नगर रोड निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि निगम - जनकार्य विभाग ने चंदन नगर चौराहा से कालानी नगर तक के न लिंक रोड का निर्माण तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से करने के बुलाए गए टेंडर को मंजूर करने के साथ ठेकेदार एजेंसी तय कर रखी या है। साथ ही रोड का सर्वे कराकर ए बाधक निर्माण भी चिह्नित कर लिए गए है। निगम ने 350 से ज्यादा मकान, दुकान, गोदाम आदि के बाधक निर्माण ल चिह्नित करने के साथ सेंट्रल लाइन या डालकर बाधक निर्माणों को तोड़ने को लेकर निशान लगा दिए हैं।