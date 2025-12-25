अटल जयंती पर MP ने रचा इतिहास, एक झटके में 2 लाख करोड़ का निवेश करने वाला पहला राज्य बना

इस दौरन सिंधिया ने आगे कहा कि 'केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की वजह से कानून भारत में मजबूत हुआ। 370 खत्म किया, नक्सवाद खत्म, आतंकवाद खत्म करते हुए नए भारत का निर्माण किया है। आज हम अटल जी को याद सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि, एक युगदृष्टा के रूप में करते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि, 'मेरे लिए आज भावनात्मक सम्बंध का दिन है, मेरी तीन पीढ़ी उनसे जुड़ी रही हैं। मेरी आजी अम्मा राजमाता ने अटल जी के साथ काम किया। अटल जी की सोच में राजनीति पद पाने का साधन नहीं बल्कि, जनता की सेवा का साधन था।'