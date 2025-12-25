Atal Bihari Vajpayee का चौंकाने वाला सच, PM बनने से पहले साइकिल पर घूमे, यही था उनका असली घर…

Atal Bihari Vajpayee Jayanti 2025: आज 25 दिसंबर... अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के रूप में एमपी समेत देशभर में मनाया जा रहा है। आयोजनों का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रृद्धांजलि दी जा रही है। देश आज उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री, ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील कवि के रूप में याद कर रहा है। लेकिन अटल जयंती पर एक सवाल मन में आया कि क्या अटल सिर्फ दिल्ली की राजनीति के नेता थे? तो आप इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? जवाब है नहीं.. दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की जड़ें मध्य प्रदेश की मिट्टी में थीं, मध्यप्रदेश से ही था उनका भावनात्मक जुड़ाव और एक खास रिश्ता... इसलिए नहीं कि वो यहां जन्में बल्कि.... जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...