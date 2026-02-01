Taekwondo Color Belt Exam: 14 खिलाड़ियों ने दिखाया दम, शानदार प्रदर्शन के साथ सफलता

कलर बेल्ट प्रदान कर सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया।
ग्वालियर. जिला ताइक्वांडो संघ ग्वालियर द्वारा आयोजित Taekwondo Color Belt Examination में 14 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की। परीक्षा के दौरान खिलाड़ियों ने Poomsae, Block-Punch, Kicking Techniques, Self-Defense Skills और Fight Performance में अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
इस परीक्षा में 3 खिलाड़ियों ने Yellow Belt, 7 खिलाड़ियों ने Green Belt, 1 खिलाड़ी ने Green One Belt, 1 खिलाड़ी ने Blue Belt, 1 खिलाड़ी ने Red Belt तथा 1 खिलाड़ी ने Red One Belt प्राप्त की। सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय रेफरी एवं कोच रघुवीर माझी और अनिल कौशिक के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं।
सफल खिलाड़ियों को जिला ताइक्वांडो संघ ग्वालियर के सचिव अजय गुप्ता (Black Belt 5th Dan) एवं कोचों द्वारा कलर बेल्ट प्रदान कर सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया।
सफल खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं—
Yellow Belt: अवनी जोशी, सौम्या जैसवाल, सार्थक सिंह कुशवाहा
Green Belt: आर्यमन सिंह भदोरिया, दिव्यांश सिंह तोमर, वैष्णवी कुशवाहा, शुभी सिंह, अनिका भदोरिया, कनिका भदोरिया, भानू दीक्षित
Green One Belt: साकेत सुरेश शर्मा
Blue Belt: शिवम शर्मा
Red Belt: पार्थ दुबे
Red One Belt: आर्यन सिंह भदोरिया
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग