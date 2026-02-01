चार श्रम संहिताओं के विरोध में तीन शहरों में मशाल जुलूस, आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल

सीटू (CITU) के जिला महासचिव भगवान दास सैनी ने बताया कि लश्कर में जुलूस का नेतृत्व किसान नेता जसविंदर सिंह, सीटू नेता मनोज शर्मा, अंगद सिंह और एक्टू (ACTU) के मयंक रावत ने किया। वहीं हजीरा चौराहे पर जुलूस का नेतृत्व सीटू के वरिष्ठ नेता रामविलास गोस्वामी और इंटक (INTUC) के राजेंद्र सिंह नाती ने किया। इस दौरान किशन बघेल, अशोक गोस्वामी, तुलसी आर्य, विनोद कुशवाहा, हेतराम कैम, गौतम आर्य, रामबाबू जाटव, सोबरन सिंह और प्रीति सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।