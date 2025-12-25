दो बड़े ग्रुप्स पर ED के छापे, इंदौर, अहमदाबाद और मुंबई के ठिकानों पर पहुंची टीम, लाखों जब्त

ED Raid : बैंकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने दो ग्रुपों पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि, मध्य प्रदेश के इंदौर के साथ-साथ अहमदाबाद और मुंबई में स्थित दोनों ग्रुपों के दस्तावेज के साथ लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। 400 से 500 करोड़ के आसपास धोखाधड़ी मामले में सर्चिंग की जानकारी सामने आई है।