दो बड़े ग्रुप्स पर ED के छापे, इंदौर, अहमदाबाद और मुंबई के ठिकानों पर पहुंची टीम, लाखों जब्त

दो बड़े ग्रुप्स पर ED के छापे (Photo Source- Patrika)
ED Raid : बैंकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने दो ग्रुपों पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि, मध्य प्रदेश के इंदौर के साथ-साथ अहमदाबाद और मुंबई में स्थित दोनों ग्रुपों के दस्तावेज के साथ लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। 400 से 500 करोड़ के आसपास धोखाधड़ी मामले में सर्चिंग की जानकारी सामने आई है।
मंगलवार सुबह ईडी की टीमों ने एक साथ करीब 10 ठिकानों पर सर्चिंग की, जो देर रात तक जारी रही। सीबीआई ने पहले रुचि ग्रुप से जुड़े रहे उमेश शाहरा और अन्य के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। ईडी इसमें पहले भी कार्रवाई कर चुकी है।
ईडी ने शाहरा के पलासिया स्थित निवास के साथ तीन कंपनियों और अन्य सहायकों के ठिकानों पर जांच की। एक टीम ने एस. कुमार्स ग्रुप के मुंबई और अहमदाबाद स्थित ठिकानों पर जांच की। दोनों स्थानों पर देर रात तक जांच कर काफी दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की है। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
मालूम हो कि, दोनों ग्रुपों पर 400-500 करोड़ की धोखाधड़ी में सीबीआई कुछ साल पहले केस दर्ज कर चुकी है। ईडी ने इसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की है।
बताया गया कि, शाहरा और उनके सहयोगियों के ठिकानों से ईडी ने काफी दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसके आधार पर आगे जांच की जा रही है। नकदी के साथ जेवरात भी जब्त करने की बात भी सामने आई है। जल्द ही संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
