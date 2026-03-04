एमपी में नई तकनीक से बनेंगी सड़कें, न दरारें पड़ेंगी न उखड़ेंगी

Indore Bypass - मध्यप्रदेश में अनेक एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बन रहे हैं। इनकी गुणवत्ता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। मजबूत सड़क बनाने के लिए जियोग्रिड तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इंदौर में इसी तकनीक से बायपास निर्माण किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद यह बात बताई। उन्होंने कहा कि बायपास सड़क निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इंदौर बायपास पूरी तरह उखड़ चुका है। अब जियोग्रिड तकनीक से बननेवाली सड़क में दरारें पड़ने और उखड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी।