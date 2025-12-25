25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगी ये सड़क, एमआईसी की बैठक में प्रस्ताव पास

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एबी रोड का नाम बदलकर स्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर करने का प्रस्ताव एमआईसी में पास हुआ।

इंदौर

image

Himanshu Singh

Dec 25, 2025

indore news

फोटो सोर्स- Indore Mayor Pushyamitra Bhargav Facebook

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एबी रोड करने का प्रस्ताव एमआईसी की बैठक में पास किया गया है। इंदौर नगर निगम के द्वारा एबी रोड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग करने के लिए एक पत्र लिखेगा। साथ ही अन्नपूर्णा से लेकर सुदामा नगर की लिंक रोड पर 25 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा लगाने का काम किया जा रहा है।

दरअसल, गुरुवार को नगर निगम ने एमआईसी की बैठक आयोजित की गई। जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, एमआईसी मेंबरों सहित निगम के अधिकारी शामिल थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष में ऐतिहासिक फैसला इंदौर के अध्याय में एक दर्ज होगा।

एबी रोड का नाम बदलेंगे

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि एमआईसी में प्रस्ताव पारित हुआ है। सभी एमआईसी के साथियों से सुझाव आया कि एबी रोड यानी आगरा-बॉम्बे रोड को अटल जी के नाम से कर दो। इसके लिए इंदौर नगर निगम अपनी अनुशंसा या मांग पत्र के रूप में मध्यप्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करेगी पूरे मार्ग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग कर दिया जाए।

इस दौरान राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि परमार्थ, रीति, नीति, दया, सोच और अन्य संपूर्ण गुणों के पदार्थ से जो मिश्रण निकलता है, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उन्होंने देश और विदेश में भी हमारा मान-सम्मान बढ़ाया और नई पीढ़ी को मार्ग दिखाया।

बता दें कि, इसी एबी रोड पर बीआरटीएस भी बना है।

Published on:

25 Dec 2025 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगी ये सड़क, एमआईसी की बैठक में प्रस्ताव पास

