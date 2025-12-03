रात में कमरे में सोने गई नवविवाहिता, सुबह बिस्तर के नीचे पड़ी मिली

घटना 29 नवंबर 2025 की है तब शहर के गुढवा वार्ड में रहने वाले रंजीत पटेल की पत्नी नेहा पटेल की उसके ही कमरे में लाश मिली थी। रंजीत पटेल के छोटे भाई पुष्पराज पटेल ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया था कि उसका भाई रंजीत और भाभी नेहा सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। काफी आवाज लगाई लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची थी और जब दरवाजा खोला गया तो कमरे में पलंग के नीचे नेहा की लाश पड़ी हुई थी उसके गले में गमछा लिपटा हुआ था। पति रंजीत मौके से गायब था इसलिए पुलिस को उस पर तभी से शक था।