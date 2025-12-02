एमपी में कांग्रेस के युवा नेता का ड्रग्स बेचते वीडियो आया सामने

वीडियो वायरल होने के बाद एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और एसडीओपी डभौरा को कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में जानकारी सामने आई है कि वीडियो करीब आठ महीने पुराना है जो अभी वायरल हुआ है। काफी समय से उक्त आरोपी नशे का कारोबार कर रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दस दिन पूर्व हुए एक एक्सीडेंट में भी उसकी गाड़ी की संलिप्तता सामने आई थी जिसमें बैकुंठपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। करीब दो हफ्ते पहले पुलिस ने उसके घर में दबिश भी दी थी लेकिन वो तब भी नहीं मिला था लेकिन तब पुलिस को उसके घर के आसपास हजारों नशीली सिरप की खाली शीशियां बरामद हुई थीं।