Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

एमपी में कांग्रेस के युवा नेता का ड्रग्स बेचते वीडियो आया सामने

mp news: युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का नशीली सिरप व ब्राउन शुगर बेचने का वीडियो वायरल, एसपी ने दिये कार्रवाई के निर्देश

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Dec 02, 2025

rewa

youth congress leader selling drugs video viral (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश की रीवा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है यहां कांग्रेस के एक युवा नेता का ड्रग्स और नशीली सिरप बेचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने मामले पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश संबंधित थाने को दिए हैं। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ड्रग्स बेच रहे युवक के कांग्रेस के विधायक व पूर्व विधायक के साथ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं।

युवा कांग्रेस नेता बेच रहा ड्रग्स

जो वीडियो सामने आए हैं वो करीब 8 महीने पुराने बताए जा रहे हैं। इन वीडियो में हाल ही में युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए अवनीश सिंह गहरवार नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो ब्राऊन शुगर और नशीली सिरप की बिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि नशे का कारोबार युवा कांग्रेस नेता के घर से संचालित किया जा रहा है। घर के पास ही नशे का ठिकाना बनाया गया है और खुद युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ड्रग्स की पुड़िया और नशीली सिरप बेचते वीडियो में दिख रहा है। मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया।

देखें वीडियो-

एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश

वीडियो वायरल होने के बाद एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और एसडीओपी डभौरा को कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में जानकारी सामने आई है कि वीडियो करीब आठ महीने पुराना है जो अभी वायरल हुआ है। काफी समय से उक्त आरोपी नशे का कारोबार कर रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दस दिन पूर्व हुए एक एक्सीडेंट में भी उसकी गाड़ी की संलिप्तता सामने आई थी जिसमें बैकुंठपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। करीब दो हफ्ते पहले पुलिस ने उसके घर में दबिश भी दी थी लेकिन वो तब भी नहीं मिला था लेकिन तब पुलिस को उसके घर के आसपास हजारों नशीली सिरप की खाली शीशियां बरामद हुई थीं।

ये भी पढ़ें

एमपी में मंत्री के समधी को पेशाब करने से रोकना पड़ा भारी, गई जान
भिंड
bhind

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 09:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में कांग्रेस के युवा नेता का ड्रग्स बेचते वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिनभर PUBG खेलता था पति, पत्नी ने कहा- कुछ काम कर लो तो गला दबाकर मार डाला

Murder Case
रीवा

आउटसोर्स कर्मचारी ने खुद पर उड़ेगा पेट्रोल, दो महीने से नहीं मिला वेतन

rewa
रीवा

प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

rewa hindi news
रीवा

जेठ से बदला लेने और जिंदगी भर का जख्म देने के लिए बहू ने बच्चे को किया टारगेट

rewa
रीवा

अयोध्या श्रीराम मंदिर के शिखर ध्वज पर कोविदार है MP की देन, बन गया इतिहास

kovidara tree narendra modi ayodhya ram mandir dhwajarohan rewa lalit mp news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.