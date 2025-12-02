एमपी में कांग्रेस के युवा नेता का ड्रग्स बेचते वीडियो आया सामने

youth congress leader selling drugs video viral (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश की रीवा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है यहां कांग्रेस के एक युवा नेता का ड्रग्स और नशीली सिरप बेचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने मामले पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश संबंधित थाने को दिए हैं। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ड्रग्स बेच रहे युवक के कांग्रेस के विधायक व पूर्व विधायक के साथ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं।
जो वीडियो सामने आए हैं वो करीब 8 महीने पुराने बताए जा रहे हैं। इन वीडियो में हाल ही में युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए अवनीश सिंह गहरवार नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो ब्राऊन शुगर और नशीली सिरप की बिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि नशे का कारोबार युवा कांग्रेस नेता के घर से संचालित किया जा रहा है। घर के पास ही नशे का ठिकाना बनाया गया है और खुद युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ड्रग्स की पुड़िया और नशीली सिरप बेचते वीडियो में दिख रहा है। मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया।
वीडियो वायरल होने के बाद एसपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और एसडीओपी डभौरा को कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में जानकारी सामने आई है कि वीडियो करीब आठ महीने पुराना है जो अभी वायरल हुआ है। काफी समय से उक्त आरोपी नशे का कारोबार कर रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में दस दिन पूर्व हुए एक एक्सीडेंट में भी उसकी गाड़ी की संलिप्तता सामने आई थी जिसमें बैकुंठपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। करीब दो हफ्ते पहले पुलिस ने उसके घर में दबिश भी दी थी लेकिन वो तब भी नहीं मिला था लेकिन तब पुलिस को उसके घर के आसपास हजारों नशीली सिरप की खाली शीशियां बरामद हुई थीं।
