MP के इस संभाग को करोड़ों की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह, किसान सम्मेलन होंगे शामिल

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (Atal Bihari Vajpayee Jayanti) पर ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 (Abhyudaya MP Growth Summit) का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 2 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। समारोह की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। रीवा डिवीजन की 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूके तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट के NIC सेंटर पर किया जाएगा।