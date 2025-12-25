25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रीवा

MP के इस संभाग को करोड़ों की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह, किसान सम्मेलन होंगे शामिल

Abhyudaya MP Growth Summit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज एमपी के इस संभाग में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। उनके साथ सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहेंगे।

रीवा

image

Akash Dewani

Dec 25, 2025

amit shah rewa visit Abhyudaya MP Growth Summit patanjali atal bihari vajpayee jayanti mp news

union home minister amit shah rewa visit update (फोटो- bjp official website)

Amit Shah Rewa Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। वे दोपहर 3 बजे सेमरिया के बसामन मामा पहुंचकर गौ अभयारण्य में प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ करेंगे। इस प्रकल्प में परंपरागत बीजों का संचय, गोमूत्र और गोबर से निर्मित खाद व कीटनाशक, अंतवर्तीय फसल, औषधीय पौधों की खेती और फलीउद्यान विकास शामिल है। शाह गौ अभयारण्य के समीप आयोजित किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav), उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। (mp news)

ग्वालियर से होगा 25 इकाईयों का भूमिपूजन व लोकार्पण

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (Atal Bihari Vajpayee Jayanti) पर ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 (Abhyudaya MP Growth Summit) का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 2 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। समारोह की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। रीवा डिवीजन की 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूके तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट के NIC सेंटर पर किया जाएगा।

रीवा संभाग में 803.57 करोड़ का निवेश

रीवा संभाग में स्थापित होने वाली 25 औद्योगिक इकाइयों में 803.57 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। ये इकाइयां 5,968 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। अभ्युदय एनआरआई ग्रोथ समिट में मऊगंज जिले के घुरेहटा गांव में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा 560 करोड़ की लागत से स्थापित की जा रही इकाई का शिलान्यास किया जाएगा।

सिंगरौली जिले में दो, सतना जिले में सात और रीवा जिले में दो इकाइयों का शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही रीवा जिले की सात औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया जायेगा। समिट में रीवा जिले के चार उद्यमियों को औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने हेतु आशय पत्र भी वितरित किये जायेंगे।

सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 पुलिसकर्मी, चप्पे-चप्पे पर रहेगी निगरानी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार को प्रस्तावित रीवा दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी है। पुलिस ने पूरे इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जाएंगे। शाह गुरुवार को सेमरिया के बसामन मामा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां करीब 1500 पुलिसकर्मी पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था को संभालेंगे।

डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, पन्ना, शहडोल, उमरिया सहित कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल रीवा आया है जिनकी ड्यूटी कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई है। इसके अतिरिक्त नौवीं व दसवी बटालियन भी रौवा आई है। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 5 आईपीएस, 8 एएसपी, 30 डीएसपी और 40 के लगभग टीआई अलग-अलग पॉइंट्स पर तैनात होंगे।

अलग-अलग स्थानों पर होगी वाहन पार्किंग

कार्यक्रम स्थल पर आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग वाहन पार्किंग निर्धारित की गई है। गौशाला के पहले खाली पड़ी जमीन पर वाहनों को खड़ा कराया जाएगा। गौशाला के बगल में वीआइपी वाहन पार्किंग रहेगी। रीवा तरफ से आने वाले वाहन पूर्वा बम्हनी रोड से कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे। इतके अतिरिक्त त्योंथर, जवा क्षेत्र से आने वाले वाहनों की पार्किंग साधना वेयर हाउस के पास आएंगे। (mp news)

Updated on:

25 Dec 2025 08:09 am

Published on:

25 Dec 2025 08:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / MP के इस संभाग को करोड़ों की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह, किसान सम्मेलन होंगे शामिल

