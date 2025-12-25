लीवर फेलियर से जूझ रही 5 साल की मासूम का AIIMS में इलाज शुरु, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया भोपाल

मऊगंज जिले की रोहित दुबे की पांच साल की पुत्री अन्वी दुबे का लीवर फेल हो गया था। उसको गंभीर अवस्था में 5 दिन से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका लीवर काम नहीं कर रहा था। संजय गांधी अस्पताल में बच्ची का लीवर फेल होने की जानकारी परिजन को हुई। चिकित्सकों ने बच्ची का हर संभव इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। उसे उपचार के लिए भोपाल रेफर करना था, जिसपर अस्पताल प्रबंधन ने प्रधानमंत्री एम्बुलेंस योजना का लाभ दिलाया।