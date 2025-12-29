सुबह 4 बजे कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बनी मां, खुद आग जलाकर नवजात को दी गर्मी

रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास भिक्षावृत्ति करने वाली महिला शनिवार को परिसर के बाहर पार्किंग में बैठकर रात गुजार रही थी। उसके साथ महिला का एक छोटा बच्चा भी था। तड़के करीब चार बजे महिला को प्रसव पीड़ा हुई। पार्किंग में घने कोहरे के बीच महिला ने नवजात बच्ची को जन्म दिया। उस समय बच्ची का सहारा सिर्फ उसकी मां थी। महिला ने खुद से ही नाड़ा काटा। ठंड में बच्ची को बचाने के लिए महिला ने तुरंत वहां पर आग जलाई और बच्ची को सीने से लगाकर गर्मी दी। कुछ देर बाद वंदे भारत की सवारियां लेकर ऑटो चालकों के पहुंचने का सिलसिला रेलवे स्टेशन में शुरू हुआ। ऑटो चालकों ने इंसानियत का परिचय देते हुए तत्काल मजबूर मां को संभाला और एम्बुलेंस को सूचना दी जिसके बाद महिला सहित उसकी बच्ची को तुरंत उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया है। उनकी जच्चा-बच्चा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।