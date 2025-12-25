एमपी के रीवा में गृहमंत्री अमित शाह ने बताए प्राकृतिक खेती के फायदे

अमित शाह ने इस दौरान बसामन मामा गो-वंश वन्य विहार, गोपालकों और किसानों की तारीफ की और कहा कि यहां गाय के गोबर से प्राकृतिक खेती हो रही है। ये एक एकड़ में सवा लाख की इनकम देने वाला प्रयोग है। अगर ये किसानों में ट्रांसफर हो जाए तो वे ढाई गुना प्रगति कर सकते हैं। शाह ने आगे कहा कि बसामन मामा गोवंश ग्राम में दो निदर्शन फार्म बने हैं। जिनका नाम बसामन मामा के नाम पर है। बसामन मामा ने पीपल के पेड़ों का संरक्षण किया इसलिए आईये हम सभी मिलकर संकल्प लें कि यहां से जाकर पीपल के 5-5 पौधे लगाएंगे और बसामन मामा को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे।