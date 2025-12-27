27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में बीवी को मारकर थाने पहुंचा पति, बोला- ‘मैंने उसे मार डाला है’

mp news: आरोपी ने पत्नी को बचाने आई बेटी पर भी किया हमला, घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Dec 27, 2025

indore

husband kills wife reaches police station (प्रतीकात्मक तस्वीर)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर के लसूडिया थाने में शनिवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति थाने पहुंचा और बताया कि उसने अपनी बीवी को मार डाला है। आरोपी ने खुद अपना जुर्म कबूल किया जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और मौके पर पहुंची। आरोपी ने पत्नी की हत्या करने के साथ ही बीच-बचाव करने आई अपनी बेटी पर भी चाकू से हमला किया था जिसके कारण उसे चोटें आई हैं और इलाज के लिए बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की वजह चरित्र संदेह सामने आई है।

बीवी को मार डाला, बेटी घायल

घटना लसूडिया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 के पास की झुग्गी बस्ती की है। जहां आरोपी संजय चौहान अपनी पत्नी सुमन व 14 साल की बेटी तानी के साथ रहता था। शनिवार की सुबह पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान आरोपी पति संजय ने चाकू से पत्नी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर बेटी तानी बीच बचाव करने आई तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया। जिससे बेटी को चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल किया।

चरित्र शंका में वारदात

आरोपी संजय चौहान पत्नी सुमन के चरित्र पर संदेह करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का पत्नी से पहले भी विवाद हुआ था जिसकी शिकायत पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई थी और आरोपी पति संजय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद भी पति नहीं सुधरा और पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था इसी कारण उनके बीच अक्सर विवाद होता था। शनिवार को भी विवाद हुआ और आरोपी ने पत्नी की हत्या कर बेटी को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस को ये भी पता चला है कि आरोपी और मृतका दोनों की ये दूसरी शादी थी।

ये भी पढ़ें

एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल
गुना
guna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 06:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में बीवी को मारकर थाने पहुंचा पति, बोला- ‘मैंने उसे मार डाला है’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 55 करोड़ की लागत से बनेगा नया ‘रेलवे स्टेशन’, बढ़ेगी प्लेटफॉर्मों की लंबाई

indore news
इंदौर

कौन है एमपी का ये अमीर बिजनेसमैन, जिसने खरीदी Rolls Royce Cullinan Series-2; अंबानी के कलेक्शन में भी शामिल

Patrika Special News

इंदौर की सड़कों में दौड़ेंगी 150 नई बसें, पीएम ई-बस सेवा होगी शुरु

pm-e-bus-seva
इंदौर

AI ने छीनी नौकरी तो ‘बंटी-बबली’ बनकर कर डाला कांड, 18 साल के प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार

MP News Indore Crime
इंदौर

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगी ये सड़क, एमआईसी की बैठक में प्रस्ताव पास

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.