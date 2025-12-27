एमपी में बीवी को मारकर थाने पहुंचा पति, बोला- ‘मैंने उसे मार डाला है’

आरोपी संजय चौहान पत्नी सुमन के चरित्र पर संदेह करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का पत्नी से पहले भी विवाद हुआ था जिसकी शिकायत पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई थी और आरोपी पति संजय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद भी पति नहीं सुधरा और पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था इसी कारण उनके बीच अक्सर विवाद होता था। शनिवार को भी विवाद हुआ और आरोपी ने पत्नी की हत्या कर बेटी को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस को ये भी पता चला है कि आरोपी और मृतका दोनों की ये दूसरी शादी थी।