दूषित पानी से दुआएं भी बेअसर, 2 साल की सिया चली गई… पिता का छलका दर्द,’किसे दोष दूं’

Indore News: भागीरथपुरा में मंगलवार को दो वर्षीय सिया पिता सूरज प्रजापति और 76 वर्षीय शालिग्राम ठाकुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि प्रशासन इन्हें दूषित जल पीने से मौत नहीं मान रहा। अभी तक 21 के परिजन को मुआवजा मिला, जबकि कुल 35 की मौत हो चुकी है। सिया ने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में दम तोड़ा। सूरज ऑटो रिक्शा चलाते हैं। परिवार में पत्नी व सिया से बड़ा बेटा है। सूरज बताया सिया 27 दिसंबर से बीमार थी। अलग-अलग अस्पतालों में इलाज कराया।