सोने से आगे…3 लाख की ओर दौड़ी चांदी, इस हफ्ते टूटेगा ऑल टाइम रिकॉर्ड! एमपी के बाजार में दौड़े निवेशक

नवनीत कहते हैं कि गहने जरूरत और परम्परा के लिए बेहतर हैं। लेकिन गोल्ड-सिल्वर बिस्किट, कॉइन शुद्ध निवेश के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं। मेकिंग चार्ज और कटौती के कारण गहनों को निवेश के लिहाज से कमजोर माना जाता है। यदि आप बैंक से सिक्के या बिस्किट खरीदते हैं तो इसमें आपको बैंक को अलग से चार्जेस भी चुकाने होते हैं। इनकी वजह से मुनाफा कुछ कम होता है। वहीं किसी ज्वैलर्स से खरीदने जा रहे हैं तो मार्केट प्राइस पर आपको ये मिल जाते हैं अलग से या हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन ज्वैलर्स से तभी खरीदें जब उन पर हॉलमार्क हो और वह 100% शुद्धता का जो बार आता है वही खरीदें। इसके साथ ही याद रखें इन्हें खरीदते वक्त बिल लेना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप भविष्य के विवाह कार्यक्रमों के लिए ही गोल्ड खरीद रहे हैं तो, ज्वैलरी में ही इन्वेस्ट करना उचित रहेगा।