एमपी में 55 करोड़ की लागत से बनेगा नया ‘रेलवे स्टेशन’, बढ़ेगी प्लेटफॉर्मों की लंबाई

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर 36 फीट चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए तीन नई लिफ्ट भी लगाई जाएंगी। स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं। वहीं, दो नए प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं।



इधर, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में सिग्नल सिस्टम के स्थानांतरण, ट्रैक पर पटरियां और भवन तोड़ने का काम अंतिम चरण में है। रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से फरवरी में शुरु हो जाएगा। प्लेटफॉर्मों की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। ताकि ट्रेनों का ठहराव सुविधाजनक हो सके।