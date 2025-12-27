एमपी में 55 करोड़ की लागत से बनेगा नया ‘रेलवे स्टेशन’, बढ़ेगी प्लेटफॉर्मों की लंबाई

फोटो सोर्स- सांसद शंकर लालवानी फेसबुक
MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सिंहस्थ-2028 को देखते हुए लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। जो कि फरवरी महीने बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे स्टेशन को लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टेशन में 45 करोड़ और फुट ओवरब्रिज में लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
सांसद शंकर लालवनी ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन के लिए 555 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। यहां पर फिलहाल विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जो जनवरी अंत या फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन में भी विकास कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में दूसरी नई ट्रेनों के लिए लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज दिया जाएगा। यहां पर दूसरे विकसित स्टेशनों की तरह एक्सीलेटर लिफ्ट और जनता की अन्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर 36 फीट चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए तीन नई लिफ्ट भी लगाई जाएंगी। स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं। वहीं, दो नए प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं।
इधर, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में सिग्नल सिस्टम के स्थानांतरण, ट्रैक पर पटरियां और भवन तोड़ने का काम अंतिम चरण में है। रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से फरवरी में शुरु हो जाएगा। प्लेटफॉर्मों की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। ताकि ट्रेनों का ठहराव सुविधाजनक हो सके।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग