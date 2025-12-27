27 दिसंबर 2025,

शनिवार

इंदौर

एमपी में 55 करोड़ की लागत से बनेगा नया ‘रेलवे स्टेशन’, बढ़ेगी प्लेटफॉर्मों की लंबाई

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में सिंहस्थ-2028 को देखते हुए 55 करोड़ की लागत से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Dec 27, 2025

indore news

फोटो सोर्स- सांसद शंकर लालवानी फेसबुक

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सिंहस्थ-2028 को देखते हुए लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। जो कि फरवरी महीने बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे स्टेशन को लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टेशन में 45 करोड़ और फुट ओवरब्रिज में लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

55 करोड़ की लागत से तैयार होगा रेलवे स्टेशन

सांसद शंकर लालवनी ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन के लिए 555 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। यहां पर फिलहाल विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जो जनवरी अंत या फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन में भी विकास कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में दूसरी नई ट्रेनों के लिए लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज दिया जाएगा। यहां पर दूसरे विकसित स्टेशनों की तरह एक्सीलेटर लिफ्ट और जनता की अन्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा।

36 फीट चौड़ा होगा फुट ओवरब्रिज

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर 36 फीट चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए तीन नई लिफ्ट भी लगाई जाएंगी। स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं। वहीं, दो नए प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन हैं।

इधर, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में सिग्नल सिस्टम के स्थानांतरण, ट्रैक पर पटरियां और भवन तोड़ने का काम अंतिम चरण में है। रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से फरवरी में शुरु हो जाएगा। प्लेटफॉर्मों की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। ताकि ट्रेनों का ठहराव सुविधाजनक हो सके।

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

27 Dec 2025 07:16 pm

Published on:

27 Dec 2025 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में 55 करोड़ की लागत से बनेगा नया 'रेलवे स्टेशन', बढ़ेगी प्लेटफॉर्मों की लंबाई

