गोदाम में मिला अमानक पॉलिथिन का जखीरा, 1 लाख का जुर्माना भी ठोका

polythene : जानकारी के मुताबिक जेएमसी कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में दीपक रोड लाइंस लिखी हुई शटर के अंदर बड़ी मात्रा में अमानक पॉलिथिन स्टॉक की गई है। जिसके बाद निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अमले को निर्देश देते हुए वहां निरीक्षण कराया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही गोदाम खोला तो वहां कई बोरियों में अमानक पॉलिथिन पैक रखी हुई थी। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगम के वाहन बुलाकर ही पॉलिथिन की बोरियों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि रोड लाइंस के गोदाम में अजय जैन नाम के व्यक्ति ने पॉलिथिन स्टॉक कर रखी थी, जो कि वहां से थोक बिक्री का काम करता था। कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, एचओ अंकिता बर्मन, एचओ अर्जुन यादव, धर्मेंद्र राज अनंत दुबे सहित अन्य मौजूद थे।