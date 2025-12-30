30 दिसंबर 2025,

जबलपुर

गोदाम में मिला अमानक पॉलिथिन का जखीरा, 1 लाख का जुर्माना भी ठोका

polythene : त्रिमूर्ति नगर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रोड लाइंस के एक गोदाम में आज सुबह-सुबह नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। गोदाम के अंदर से करीब डेढ़ से दो ट्रक प्रतिबंधित अमानक पॉलिथिन जब्त की।

Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 30, 2025

polythene

polythene

सूचना मिलते ही निगमायुक्त ने लिया एक्शन

polythene : त्रिमूर्ति नगर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रोड लाइंस के एक गोदाम में आज सुबह-सुबह नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। गोदाम के अंदर से करीब डेढ़ से दो ट्रक प्रतिबंधित अमानक पॉलिथिन जब्त की। छापा पड़ने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पॉलिथिन स्टॉक करने वाले व्यापारी पर मौके पर ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

polythene : जानकारी के मुताबिक जेएमसी कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में दीपक रोड लाइंस लिखी हुई शटर के अंदर बड़ी मात्रा में अमानक पॉलिथिन स्टॉक की गई है। जिसके बाद निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अमले को निर्देश देते हुए वहां निरीक्षण कराया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जैसे ही गोदाम खोला तो वहां कई बोरियों में अमानक पॉलिथिन पैक रखी हुई थी। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगम के वाहन बुलाकर ही पॉलिथिन की बोरियों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि रोड लाइंस के गोदाम में अजय जैन नाम के व्यक्ति ने पॉलिथिन स्टॉक कर रखी थी, जो कि वहां से थोक बिक्री का काम करता था। कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, एचओ अंकिता बर्मन, एचओ अर्जुन यादव, धर्मेंद्र राज अनंत दुबे सहित अन्य मौजूद थे।

polythene : थोक विक्रेताओं पर सख्ती

अमानक पॉलिथिन प्रतिबंधित होने के बावजूद भी शहर में धड़ल्ले से इसका उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम की टीम इनका उपयोग करने वाले छोटे और बड़े दुकानदारों पर तो निरंतर कार्रवाई करती ही है, लेकिन अब जो इन पॉलिथिन को बड़ी मात्रा में स्टॉक कर रखे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ताकि सीधे इन अमानक पॉलिथिन के गोदामों पर छापा मारकर इसके थोक व्यापार पर ही प्रहार किया जा सके। निगमायुक्त ने सभी संभागों के अमले को अलर्ट रहने और अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे इस प्रकार के व्यापारों के विषय में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं।

