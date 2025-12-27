27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

भोपाल भेजी ‘सीक्रेट’ रिपोर्ट, CM और केंद्रीय मंत्री को दिया फेक ‘बाघ प्रिंट गमछा’

MP News: बाग प्रिंट के नाम पर नकली गमछा भेंट किए जाने से बवाल मच गया। शिल्पकारों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने भोपाल को गोपनीय रिपोर्ट भेजी

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Dec 27, 2025

Fake Bagh Print Gamchas case secret report bhopal CM Mohan Yadav dhar mp news

Fake Bagh Print Gamchas case secret report sent to bhopal (फोटो- bjp madhya pradesh facebook page)

Fake Bagh Print Gamchas case: बाग प्रिंट के नाम पर नकली गुमछा भेंट किए जाने के विवाद में अब जिला प्रशासन ने हथकरघा विभाग भोपाल को गोपनीय रिपोर्ट (secret report) भेज दी है। रिपोर्ट में बाग प्रिंट को लेकर भ्रामकता फैलाने का उल्लेख के संकेत सामने आए है। (MP News)

ये है पूरा मामला

मामला उस कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें धार जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (Union Health Minister JP Nadda) सहित अन्य अतिथियों को बाग प्रिंट का गुमछा भेंट किया गया था। बाग प्रिंट अपनी विशिष्ट ठप्पा कला और पारंपरिक पहचान के लिए जाना जाता है।शिल्पकारों का आरोप है कि मंच पर अतिथियों को मशीन से बने नकली बाग प्रिंट स्टोल भेंट किए गए, जिससे बाग की पारंपरिक कला और जीआई टैग की गरिमा को ठेस पहुंची है।

शिल्पकार की शिकायत पर मचा था बवाल

स्थानीय कारीगर बिलाल खत्री ने शिकायत दर्ज कराते हुए जीआइ टैग उल्लंघन का आरोप लगाया था। शिकायत पर हथकरघा विभाग के कमिश्नर ने धार कलेक्टर से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ कागजी कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भोपाल भेज दी।

जिम्मेदारों से जानकारी लेकर भेजी रिपोर्ट

प्रभारी कलेक्टर एवं जिपं सीईओ अभिषेक चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में अधिकारियो को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौपी गई थीं। संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों से तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने के बाद रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होंने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार किया।

विभाग ने भ्रामकता फैलाने का आरोप लगाया

उचर, इससे एक दिन पहले जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (बीएटीसीसी) के नोडल अधिकारी प्रवीण शर्मा ने कहा था कि विभाग द्वारा बाग क्षेत्र में शिल्पकारों के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों को रोजगार से जोडने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आदिवासी समाज के कई महिला-पुरुष नवाचार के साथ व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीआइ टैग किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि बाग प्रिंट कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए दिया गया है। साथ ही कुछ लोगों द्वारा मामले को लेकर भ्रामकता फैलाने का प्रयास किए जाने की बात भी कही। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में यहां 70 करोड़ में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, स्टेशन तक रास्ता होगा आसान
हरदा
70 Crore New Railway Overbridge construction Work begins harda mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 08:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / भोपाल भेजी ‘सीक्रेट’ रिपोर्ट, CM और केंद्रीय मंत्री को दिया फेक ‘बाघ प्रिंट गमछा’

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

GI Tech उल्लंघन-मुख्यमंत्री और नड्डा को दिया नकली बाग प्रिंट गमछा, पीएमओ को शिकायत

Chief Minister and Nadda were presented with fake Bagh print
धार

एमपी में मकान मालिक ने किराया मांगा तो किराएदार ने मार डाला, डेढ़ महीने बाद थी शादी

dhar
धार

नगर पालिका बनवाएगी शहर ने 60 सड़कें, पीआईसी के बैठक के बाद 2 ठेकेदारों की छुट्टी

dhar nagar palika pic meeting 60 roads construction mp news
धार

SIR सर्वे का पहला चरण पूरा, धार जिले में एक लाख 17 हजार 862 वोटरों के नाम काटे जाएंगे

Dhar district SIR survey is complete
धार

‘आदिवासी विरोधी नीतियों की पोषक और कार्पोरेट परस्त है सरकार’, जंगल कटाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

Congress Protest
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.