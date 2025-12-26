MP में यहां 70 करोड़ में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, स्टेशन तक रास्ता होगा आसान

रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू करने के लिए यातायात विभाग ने रेलवे डबल फाटक से निकलने वाले बड़े वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित दिया है। जब तक आरओबी का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक यहां से इन वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसमें ट्रक, डंपर, बस, आइसर आदि वाहन शामिल हैं। इन वाहनों को फाटक की तरफ जाने से रोकने के लिए विभाग ने चौक-चौराहों पर बेरिकेट्स लगा दिए हैं। रेलवे स्टेशन से फाटक तक आने वाले बड़े वाहनों का आवागमन रोका गया है। यहां पर भी शंकर मंदिर के सामने बेरिकेट्स लगा दिए हैं।