हरदा

MP में यहां 70 करोड़ में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, स्टेशन तक रास्ता होगा आसान

MP News: रेलवे द्वारा करोड़ों की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है।ट्रैफिक पुलिस ने बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेट्स लगा दिए हैं।

हरदा

image

Akash Dewani

Dec 26, 2025

70 Crore New Railway Overbridge construction Work begins harda mp news

New Railway Overbridge construction Work begins (फोटो- Demo Pic Freepik)

New Railway Overbridge construction: सालों से रेलवे डबल फाटक पर लगने वाली वाहनों की कतारों को बंद करने रेलवे द्वारा करोड़ों की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने जहां गेट से बड़े वाहनों की की आवाजाही बंद कर दी है। वहीं छोटे वाहनों को निकलने रेलवे लाइन के पास से अस्थायी रास्ता बनाया है।

इसके ऊपर बारीक गिट्टी नहीं डाले जाने से वाहनों के फिसलने की आशंका है। साथ ही बीच रास्ते में ही बिजली का खंभा होने से हादसे की आशंका रहेगी। इधर, यातायात पुलिस ने बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेट्स लगा दिए हैं। (MP News)

रेलवे ओवरब्रिज बनाने में होंगे 70 करोड़ खर्च

रेलवे द्वारा चौबीस घंटे वाहनों का आवागमन जारी रखने लगभग 70 करोड़ की लागत से हरदा शहर में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस के सामने से जाने वाले रेलवे मालगोदाम से लेकर बंगाली कॉलोनी तक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर रहेगी। वहीं आरओबी 25 पिलरों पर खड़ा होगा।

रेलवे के अधिकारियों ने ब्रिज निर्माण स्थल का मुआयना किया। उन्होंने बंगाली कॉलोनी से लेकर फाइल वार्ड के पास तक बीच सड़क में आरओबी के पिलरों के गड्‌ढे खोदने के लिए पेंट से निशान लगा दिए हैं। रेलवे डबल फाटक के करीब ब्रिज वाले स्थान पर मशीन से गड्‌ढे खोदने की शुरुआत कर दी है।

बड़े वाहनों का आवागमन किया प्रतिबंधित

रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू करने के लिए यातायात विभाग ने रेलवे डबल फाटक से निकलने वाले बड़े वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित दिया है। जब तक आरओबी का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक यहां से इन वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसमें ट्रक, डंपर, बस, आइसर आदि वाहन शामिल हैं। इन वाहनों को फाटक की तरफ जाने से रोकने के लिए विभाग ने चौक-चौराहों पर बेरिकेट्स लगा दिए हैं। रेलवे स्टेशन से फाटक तक आने वाले बड़े वाहनों का आवागमन रोका गया है। यहां पर भी शंकर मंदिर के सामने बेरिकेट्स लगा दिए हैं।

ट्रक मालिकों पर पड़ेगा भार, लगाना होगा 12 किमी का चक्कर

ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अहद खान ने बताया कि हाल ही में रेलवे ने रेलवे प्लेटफार्म नंबर तीन के सामने फाइल वार्ड के बाजू से खाली पड़ी जमीन पर नया रेलवे माल गोदाम बनाकर इसे शुरू दिया है। प्रतिदिन यहां पर मडी से मक्का व अन्य अनाज भरकर आने वाले वाहन रेलवे स्टेशन रोड से होकर रैक पाइंट पर आ रहे थे।

अब प्रशासन ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के चलते माल परिवहन करने वाले ट्रकों का डबल फाटक से आवागमन बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में ट्रकों को माल भरकर छीपानेर रोड होते हुए फोरलेन जाना पड़ रहा है। वहां से उड़ा होते हुए रेलवे मालगोदाम पर आना पड़ रहा है। इसमें उन्हें 12 किमी का फेरा लगेगा। वहीं ईधन का बोझ उनके ऊपर बढ़ेगा। ट्रक मालिकों को यह समस्या एक साल से अधिक तक उठानी पड़ेगी। (MP News)

काम की शुरुआत कर दी है

हरदा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू करने के लिए रेलवे डबल फाटक से बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कराने के लिय रेलवे फाटक से बड़े वाहनों का का है। छोटे वाहनों को गेट से आवाजाही करने के लिए अस्थायी रास्ता बनाया गया है।- नवल अग्रवाल, रेलवे जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल

26 Dec 2025 02:46 pm

