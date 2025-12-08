8 दिसंबर 2025,

सोमवार

धार

विवाद के बीच…. भोजशाला में मनाया जाएगा मां वाग्देवी का जन्मोत्सव, 5 दिन का होगा आयोजन

MP News: बसंत पंचमी पर भोजशाला में मां वाग्देवी के जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भोज स्मृति उत्सव समिति की बैठक सरस्वती शिशु मंदिर में रविवार को आयोजित की गई।

2 min read
Google source verification

धार

image

Akash Dewani

Dec 08, 2025

bhojshala dispute goddess vagdevi janmotsav basant panchami mp news

goddess vagdevi janmotsav in bhojshala (फोटो- Patrika.com)

Bhojshala Dispute: आगामी 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी (Basant Panchami) पर धार में स्थित भोजशाला में परंपरागत रूप से मां वाग्देवी का जन्मोत्सव (maa vagdevi janmotsav) मनाया जाएगा। इसे लेकर महाराजा भोज बसंतोत्सव समिति द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। हर साल की तरह धार्मिक अनुष्ठान एवं देवी आराधना की जाएगी, जिसमें चार दिवसीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन होंगे। भोज स्मृति उत्सव समिति की बैठक सरस्वती शिशु मंदिर में रविवार को आयोजित की गई। इसमें समिति अध्यक्ष सुरेश जलौदिया, महामंत्री सुमित चौधरी, महाप्रबंधक हेमंत दौराया ने मार्गदर्शन दिया। (mp news)

पांच दिन का आयोजन

इस दौरान बताया गया कि 23 से 27 जनवरी तक उत्सव के तहत आयोजन होगे। इसके लिए टोलियां गठित कर दायित्व भी सौंपे गए है। उल्लेखनीय है कि धार का नगर गौरव दिवस भी बसंत पंचमी तिथि को निर्धारित किया गया है। इसको लेकर निकाय स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्ण विजय संकल्प हमारा गीत के साथ हुई। इस दौरान अध्यक्ष जलौदिया ने पूरे वर्ष में आयोजित कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया। आयोजनों में शामिल होने वाले समस्त लोगों का आभार भी माना गया।

सत्याग्रह में सहभागिता बढ़ाने का आह्वान

बैठक में आयोजन को लेकर सुझाव भी लिए गए। इसमें शामिल लोगों द्वारा खुले मन से अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान समिति महाप्रबंधक दौराया ने सभी के साथ भोजशाला में प्रति मंगलवार होने वाले नियमित सत्याग्रह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं बैठक में मां वाग्देवी की मुक्ति एवं पुनःस्थापना का संकल्प दोहराया गया। समिति महामंत्री चौधरी द्वारा कार्ययोजना की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के दायित्वों की घोषणा की।

दल में इन्हें सौंपी जिम्मेदारी

भोजशाला सज्जा के लिए बंटी राठौर, निखिल जोशी, संदीप पाटीदार, दिनेश पटेल, योगेश देवड़ा, सतीश सोनी, पप्पू डामोर, बडू भाभर, किशन द्विवेदी, अभिषेक चतुर्वेदी, राजेश कलसाडिया, रवि सिकरवार को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पंडाल व्यवस्था श्याम मालवा, हेमंत दौराया, राजेश शुक्ला, नीलेश परमार, अतुल कालभंवर, कृष्णा नागर, विक्रम लववंशी, विजय भाटी, शुभम साठे को दी गई। वेदारंभ संस्कार की जि मेदारी संजय शर्मा, देवेंद्र शर्मा अंकित भावसार, अभिषेक चतुर्वेदी को दी गई।

शोभायात्रा की जि मेदारी हेमंत दौराया, राजेश शुक्ला, विश्वास पांडे, तरुण सिसौदिया, सुमित चौधरी, विजय सिंग चौहान को सौंपी गई। इसी तरह नगर सज्जा, यज्ञ-हवन-प्रसाद मीडिया प्रभार, धन संग्रह सहित कई कार्यों के लिए टोली बनाकर दायित्व सॅपि गए हैं। इसके अतिरिक्त मातृशक्ति टोली की भी उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मिल गई मंजूरी…. शहर में बनेंगे दो नए रेलवे ओवरब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति
छिंदवाड़ा
chhindwara new railway overbridge construction approved mp news

Published on:

08 Dec 2025 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / विवाद के बीच…. भोजशाला में मनाया जाएगा मां वाग्देवी का जन्मोत्सव, 5 दिन का होगा आयोजन

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

