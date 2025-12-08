विवाद के बीच…. भोजशाला में मनाया जाएगा मां वाग्देवी का जन्मोत्सव, 5 दिन का होगा आयोजन

Bhojshala Dispute: आगामी 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी (Basant Panchami) पर धार में स्थित भोजशाला में परंपरागत रूप से मां वाग्देवी का जन्मोत्सव (maa vagdevi janmotsav) मनाया जाएगा। इसे लेकर महाराजा भोज बसंतोत्सव समिति द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। हर साल की तरह धार्मिक अनुष्ठान एवं देवी आराधना की जाएगी, जिसमें चार दिवसीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन होंगे। भोज स्मृति उत्सव समिति की बैठक सरस्वती शिशु मंदिर में रविवार को आयोजित की गई। इसमें समिति अध्यक्ष सुरेश जलौदिया, महामंत्री सुमित चौधरी, महाप्रबंधक हेमंत दौराया ने मार्गदर्शन दिया। (mp news)