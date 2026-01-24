24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

Dhar Bhojshala: 28 साल बाद पहली बार नहीं चली लाठी, गूंजी सरस्वती वंदना और उठे इबादत के हाथ

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां वाग्देवी का पूजन और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 1998 के बाद पहली बार दोनों धार्मिक आयोजन सौहार्द के साथ पूरे हुए।

2 min read
Google source verification

धार

image

Satya Brat Tripathi

Jan 24, 2026

Dhar Bhojshala

धार के भोजशाला–कमाल मौला परिसर में मां वाग्देवी का पूजन और जुमे की नमाज शांति, संयम और सौहार्द के साथ संपन्न हुई (Photo/ANI)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला ने शुक्रवार को ऐसा दृश्य देखा, जो अब तक केवल कल्पना माना जाता था। वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी का पूजन और जुमे की नमाज शांति, संयम और सौहार्द के साथ संपन्न हुई। सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में हिंदू समाज का निर्बाध पूजन, अर्चना और हवन का क्रम चलता रहा, वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम समाज ने पृथक व्यवस्था के तहत जुमे की नमाज अदा की।

1998 के बाद यह पहला अवसर रहा, जब दोनों धार्मिक आयोजन बिना किसी अप्रिय घटना के पूर्ण हुए, भोजशाला परिसर सरस्वती वंदना और जयघोष से गंूजा तो नियत स्थान पर मुस्लिम पक्ष ने इबादत में हाथ उठा अमन की दुआ मांगी।

महाराजा भोज वसंतोत्सव समिति ने परंपरागत विधि से पूजन कियाा। सुबह 5.45 बजे समिति पदाधिकारियों ने मां वाग्देवी के चित्र के साथ भोजशाला में प्रवेश कर गर्भगृह में स्थापना की। इसके बाद यज्ञ प्रज्वलित किया गया, जिसमें दिनभर हजारों श्रद्धालुओं ने आहुतियां दीं। कड़ी जांच और नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था के बावजूद इस वर्ष दर्शनार्थियों की संख्या रिकॉर्ड रही। प्रशासनिक अनुमान, शाम तक करीब 17-18 हजार का आंकड़ा बता रहा है।

इससे पहले शोभायात्रा भी निकाली गई। मोतीबाग चौक पर आयोजित धर्मसभा में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सिंह ने संबोधित किया।इस दौरान धार शहर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। ड्रोन से निगरानी, वज्र वाहनों की तैनाती और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद रहे।

पुलिस ने तुरंत संभाली स्थिति

हालांकि नमाज को लेकर मुस्लिम समाज के एक पक्ष ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किए, जिससे गुलमोहर कॉलोनी में कुछ देर तनाव की स्थिति बनी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित स्थिति को नियंत्रित कर लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 15 से 17 लोगों ने सांकेतिक नमाज अदा की।

दोनों आयोजन शांतिपूर्वक हुए

धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दोनों समुदायों के धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुए। जनता के सहयोग के लिए आभार।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 03:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Dhar Bhojshala: 28 साल बाद पहली बार नहीं चली लाठी, गूंजी सरस्वती वंदना और उठे इबादत के हाथ

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोजशाला में बसंत उत्सव का आरंभ, यज्ञ हवन कुंड प्रज्वलित कर पूजा शुरु, नमाज भी होगी

Dhar News
धार

पिता की हत्या कर बेटे ने शव को नहलाया, सबूत मिटाने पूरे घर को धो डाला

dhar news
धार

धार भोजशाला में नमाज या वसंतोत्सव पूजा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज या वसंतोत्सव?

Dhar Bhojshala Supreme Court Order
धार

छावनी में बदला धार, दो DIG और 13 SP रैंक के अफसर, CAPF समेत हजारों पुलिसकर्मी मैदान में

Bhojshala dhar news update
धार

‘भाजपा विधायक ने जमीन पर किया कब्जा’, आदिवासी परिवार ने किया पलटवार

mp news dharampuri bjp mla assault case tribal alleges land grab jitu patwari
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.