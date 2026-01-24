Dhar Bhojshala: 28 साल बाद पहली बार नहीं चली लाठी, गूंजी सरस्वती वंदना और उठे इबादत के हाथ

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला ने शुक्रवार को ऐसा दृश्य देखा, जो अब तक केवल कल्पना माना जाता था। वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी का पूजन और जुमे की नमाज शांति, संयम और सौहार्द के साथ संपन्न हुई। सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में हिंदू समाज का निर्बाध पूजन, अर्चना और हवन का क्रम चलता रहा, वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम समाज ने पृथक व्यवस्था के तहत जुमे की नमाज अदा की।