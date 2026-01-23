23 जनवरी 2026,

धार

भोजशाला में बसंत उत्सव का आरंभ, यज्ञ हवन कुंड प्रज्वलित कर पूजा शुरु, नमाज भी होगी

Dhar News : ऐतिहासिक भोजशाला में शुक्रवार को बसंत पंचमी उत्सव के तहत हिन्दू समाज दुवारा पूजा अर्चना शुरु कर दी है। वहीं, दोपहर 01 से 03 बजे के बीच जुमे की नमाज अदा की जाएगी।

3 min read
Google source verification

धार

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 23, 2026

Dhar News

भोजशाला में बसंत उत्सव (Photo Source- Patrika Input)

Dhar News :मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थिति ऐतिहासिक भोजशाला में शुक्रवार को बसंत पंचमी उत्सव के तहत हिन्दू समाज दुवारा पूजा अर्चना शुरु कर दी है। यज्ञ हवन कुंड प्रज्वलित कर पूजा आरंभ की गई है। महाराजा भोज वसतोत्सव समिति के संयोजक गोपाल शर्मा और अन्य पदाधिकारियो ने पूजन अर्चन किया।

धार्मिक परम्परा के अनुसार, गर्भगृह में मां वागदेवी का तेल चित्र विराजित किया। इसके साथ ही, 'मां वगवदेवी', 'राजा भोज' और 'जय श्री राम' का जयघोष से परिसर गुंजयमान हो उठा।

दोपहर 01 से 03 बजे के बीच होगी नमाज

बता दें कि, शुक्रवार होने से भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था के तहत चाक-चौबंद हाई अलर्ट पर की गई है। ASI के आदेशा अनुसार, दोपहर में 01 बजे से 03 बजे के बीच बीच मुस्लिम समाज भी परिसर में जुमे की नमाज पढ़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदायों की भावनाओं का रखा ध्यान

इस बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। जिसमें कोर्ट ने दोनो ही समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को पूजा और नमाज के लिए अलग-अलग स्थान तय कर शांति और सौहार्द के साथ दोनो आयोजन करने के लिए निर्देशित किया है। दोनों पक्षों के बिच टकराव न हो, इसके लिए मौके पर भारी फोस तैनात की गई है। एक तरह से धार शहर छावनी में तब्दी कर दिया गया है।

देर रात तक चली प्रशासनिक बैठक

सांकेतिक और सीमित संख्या में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज तैयार हो गया है। समाज के लोगों के साथ गुरुवार देर रात को प्रशासन की बैठक भी हुई, जिसमें उन्हें नमाज पढ़ने के लिए निश्चित स्थान और सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा समस्त जानकारी दी गई है।

दोपहर में निकलेगी शोभा यात्रा

वहीं, हिंदू समाज को दोपहर में लालबाग परिसर से मां वाग्देवी की प्रतिमा के साथ भावेश शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसे लेकरपूरे शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।

लोगों में दर्शन को लेकर भारी उत्साह

भोजशाला में दर्शन के लिए लोगों में सुबह से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरषों के साथ-साथ यहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे दर्शन करने लगातार पहुंच रहे हैं।

कलेक्टर-एसपी ने किया निरीक्षण

फिलहाल, जुमे की नमाज अदा करने की कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी और वो कौनसा स्थान है, जिसे नमाज के लिए अलग से तय किया गया है। इसे लेकर कलेक्टर प्रिंयक मिश्रा की ओर से अबतक स्पष्ट नहीं किया गया है। फिलहाल, सुबह सवा 08 बजे कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण करने पहुंचे हैं। संभवत: जल्द ही नमाज की व्यवस्थाओं को भी फाइनल कर लिया जाएगा।

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

