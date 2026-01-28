धार की स्लम बस्तियों में पीने लायक नहीं पानी

धार. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से 28 लोगों की मौत के बाद जहां प्रशासन पेयजल की गुणवत्ता को लेकर सतर्कता का दावा कर रहा है, वहीं धार नगर पालिका क्षेत्र की स्लम बस्तियों में लापरवाही की गंभीर तस्वीर सामने आई है। अमृत 2.0 योजना के तहत की गई पेयजल सैम्पलिंग में शहर की कई स्लम बस्तियों में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया, बावजूद इसके सुधार के लिए न तो रिपोर्ट संबंधित शाखा तक पहुंची और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। मायापुरी, ब्रह्माकुंडी, अर्जुन कॉलोनी सहित कई स्लम एरियों में नलों से लिए गए पानी की जांच में पीएच मान 10 से 13 तक पाया गया है, जबकि टीडीएस भी साढ़े 300 से साढ़े 500 के बीच दर्ज हुआ। यह दोनों ही मानक शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का पानी लंबे समय तक पीने से पाचन तंत्र सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सैम्पलिंग मई-जून 2025 में की गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक नगर पालिका की जल शाखा में नहीं सौंपी गई।