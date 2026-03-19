Fiber for Heart : प्रोटीन ही नहीं, दिल के डॉक्टर हेल्दी हार्ट के लिए खाते हैं ये 1 चीज, न्यूट्रीशिनिस्ट ने बताया

Fiber for Heart Nutritionist Suggest : आजकल हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं। महज 40 की उम्र में ही युवा हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसलिए, कहीं ना कहीं दिल को हेल्दी व मजबूज बनाना जरूरी है। दिल के डॉक्टर (कार्डियोलॉजिस्ट) अपनी डाइट में एक चीज को शामिल करना नहीं भूलते हैं। क्या वो चीज आपके खाने में है? डॉ. पुलकित कुमार, न्यूट्रीशिनिस्ट ने बताया कि फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करना क्यों जरूरी है।