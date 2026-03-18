Homemade Mouthwash : मजबूत दांत-मसूड़ों के लिए डॉक्टर करते हैं ये काम, डेटिंस्ट ने बताया, आप भी करें ट्राय

Homemade Mouthwash : दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है। आपको इसके लिए माउथवॉश भी करना होगा तब जाकर मुंह की गंदगी जो दांतों के बीच में छिपी रह जाती है वो दूर होगी। इसके लिए आपको कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दांतों के डॉक्टर राहुल भडागे (Dr. Rahul Bhadage, Dentist) ने अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि आप घर पर कैसे अच्छा और असरदार माउथवॉश बना सकते हैं। इससे अपने दांत, मसूड़े और मुंह की अंदरूनी साफ-सफाई कर सकते हैं।