स्वास्थ्य

Bad Breath Solution: ब्रश के बाद भी सांस से बदबू? बिना किसी को बताए ऐसे करें चेक और पाएं छुटकारा

Bad Breath Solution: क्या आपकी सांस से बदबू आती है? बिना शर्मिंदा हुए खुद ही सांस चेक करने के आसान तरीके जानिए और तुरंत बदबू कम करने के असरदार उपाय पढ़ें।

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 23, 2025

Bad Breath Solution

Bad Breath Solution (photo- freepik)

Bad Breath Solution: मुंह से बदबू आना सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह आपके मुंह की सफाई, खान-पान और ओवरऑल हेल्थ से भी जुड़ा होता है। आज के समय में, जब लोग ऑफिस, क्लासरूम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, तो अपनी सांस को लेकर सजग रहना और भी जरूरी हो गया है।

अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में बदबू की जड़ पेट नहीं, बल्कि मुंह होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया कुछ ऐसे गैस बनाते हैं जिनसे बदबू आती है। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई भी खुलकर नहीं बताता कि आपकी सांस खराब है। इसलिए खुद ही चुपचाप चेक करना समझदारी है।

बिना किसी को बताए सांस कैसे चेक करें?

आपको किसी दोस्त से पूछने या अजीब हरकत करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और स्मार्ट तरीके हैं, जो आप रोज़मर्रा की जिंदगी में आराम से कर सकते हैं।

कलाई (Wrist) टेस्ट- अपनी कलाई के अंदर वाले हिस्से को हल्का सा चाटें, कुछ सेकंड सूखने दें और फिर सूंघें। लार में मुंह के बैक्टीरिया से बनी बदबू कैद हो जाती है। अगर गंध आती है, तो समझिए मुंह में बैक्टीरिया ज्यादा हैं या मुंह सूखा रहता है। यह तरीका ऑफिस या बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

डेंटल फ्लॉस की गंध- दांतों के बीच फ्लॉस करें और फिर फ्लॉस को सूंघें। अगर उसमें बदबू है, तो इसका मतलब दांतों के बीच फंसा खाना और बैक्टीरिया कारण हैं। जो लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन फ्लॉस नहीं करते, उनमें यह समस्या ज्यादा होती है। यह मसूड़ों की सूजन का संकेत भी हो सकता है।

जीभ की जांच- जीभ बदबू का बड़ा कारण होती है। चम्मच या टंग क्लीनर से जीभ के पीछे के हिस्से को हल्के से साफ करें और जो निकले उसे सूंघें। सुबह के समय या ज्यादा बोलने के बाद जीभ से ज्यादा बदबू आती है, क्योंकि उस वक्त मुंह सूखा होता है। इससे पता चलता है कि समस्या सिर्फ ड्राई माउथ है या बैक्टीरिया की।

कपड़े पर सांस छोड़ना- अपने दुपट्टे, स्कार्फ या स्लीव पर हल्की सांस छोड़ें और फिर सूंघें। कपड़ा गंध को पकड़ लेता है, जिससे हल्की बदबू भी महसूस हो जाती है। इससे यह भी समझ आता है कि कॉफी, कम पानी पीना या ज्यादा देर बोलना आपकी सांस पर कैसे असर डालता है।

तुरंत बदबू कम करने के आसान उपाय

अगर बदबू महसूस हो जाए, तो घबराएं नहीं। कुछ छोटे-छोटे कदम तुरंत राहत दे सकते हैं:

  • सादा पानी से कुल्ला करें
  • पानी पिएं ताकि मुंह में लार बने
  • जीभ को हल्के हाथ से साफ करें
  • शुगर-फ्री च्युइंग गम चबाएं
  • ज्यादा कॉफी और शराब से बचें, ये मुंह सुखा देती हैं

जब आप चुपचाप अपनी सांस चेक करने की आदत डाल लेते हैं, तो यह चिंता की वजह नहीं रहती, बल्कि सेल्फ-केयर का हिस्सा बन जाती है। इससे आप दिनभर ज्यादा कॉन्फिडेंट, आरामदायक और अपनी ओरल हेल्थ को लेकर जागरूक रहते हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Health / Bad Breath Solution: ब्रश के बाद भी सांस से बदबू? बिना किसी को बताए ऐसे करें चेक और पाएं छुटकारा

