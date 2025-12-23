Bad Breath Solution: ब्रश के बाद भी सांस से बदबू? बिना किसी को बताए ऐसे करें चेक और पाएं छुटकारा

जीभ की जांच- जीभ बदबू का बड़ा कारण होती है। चम्मच या टंग क्लीनर से जीभ के पीछे के हिस्से को हल्के से साफ करें और जो निकले उसे सूंघें। सुबह के समय या ज्यादा बोलने के बाद जीभ से ज्यादा बदबू आती है, क्योंकि उस वक्त मुंह सूखा होता है। इससे पता चलता है कि समस्या सिर्फ ड्राई माउथ है या बैक्टीरिया की।